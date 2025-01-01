images
images
images
Sigma 24-70 F2.8 DG DN Art Sony E объектив
Sigma 24-70 F2.8 DG DN Art Sony E объектив
Sigma 24-70 F2.8 DG DN Art Sony E объектив

Sigma 24-70 F2.8 DG DN Art Sony E объектив

Sigma
Артикул: MTG-1567

Sigma 24-70 F2.8 DG DN Art Sony E объектив.

Универсальный профессиональный зум объектив с превосходными оптическими характеристиками. В нём используются 8 элементов с низкой дисперсией: 6 - FLD и два - SLD, а также три асферические линзы, которые эффективно снижают оптические искажения. Оптическая конструкция объектива минимизирует кому и поперечные хроматические аберрации, которые не поддаются коррекции диафрагмой, обеспечивая высочайшее качество изображения по всему полю кадра.

Описание

Достоинствами объектива являются: лучшая в классе производительность и высокое разрешение во всем диапазоне зуммирования. Следует также отметить механизм блокировки трансфокатора для предотвращения непроизвольного зуммирования под действием силы тяжести и защиту от пыли и брызг. Он поддерживает автофокус по глазам и коррекцию аберраций.

Корпус объектива сконструирован для условий интенсивного ежедневного использования. Он полностью выполнен из металла, а движущиеся части из термостабильного композита ТSC (Thermally Stable Composite), что придает прочность объективу и уверенность пользователю в надежности модели.

SIGMA 24–70 мм F2.8 DG HSM Art обеспечивает совместимость с различными типами новейших полнокадровых корпусов беззеркальных камер Sony E-Mount, чтобы обеспечить наилучшие характеристики при любых фотографических обстоятельствах.

Использование шагового двигателя и новейшего алгоритма устанавливает хороший баланс между ускорением и бесшумностью привода AF. Это позволяет фокусироваться без привлечения внимания, абсолютно тихо. Кроме того, этот объектив совместим с автофокусировкой с распознаванием глаз, которая способна выполнять высокоточную фокусировку во время портретной съемки.

Характеристики:

  • Тип системы Sony E
  • Тип объектива стандартный Zoom
  • Фокусное расстояние 24 - 70 мм
  • Диафрагма F2.8
  • Минимальная диафрагма F22
  • Угол обзора 84.1–34.3°
  • Минимальное расстояние фокусировки 0.18 м
  • Диаметр резьбы для светофильтра 82 мм
  • Число элементов / групп элементов 19 / 15
  • Число лепестков диафрагмы 11 (скругленные)
  • Размеры 87.8 × 122.9 мм
  • Вес прибл. 835 г.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

SmallRig 4074 аккумулятор литий-ионный NP-FZ100
SmallRig 4074 аккумулятор литий-ионный NP-FZ100
SmallRig 4074 аккумулятор литий-ионный NP-FZ100
Арт. OLE-2306
SmallRig 4074 аккумулятор литий-ионный NP-FZ100
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Литий-ионный аккумулятор для цифровой камеры Sony оснащен чипом декодирования, обеспечивающим полную совместимость с розеткой. Емкость 2040 мАч. Поддержка отображения уровня заряда. Корпус изготовлен из огнестойкого полимера, размеры соответствуют размерам оригинального аккумулятора.

3 400 ₽
В корзину

Видео

Кольцевой источник света The Nuada Ring40C/60C LED Light
Кольцевой источник света The Nuada Ring40C/60C LED Light
Как превратить фотоаппарат в камеру для съемки видео
Как превратить фотоаппарат в камеру для съемки видео
Fotokvant Dolly-01A тележка с приводом для камеры
Fotokvant Dolly-01A тележка с приводом для камеры
Обзор гибких LED светильников WellMaking
Обзор гибких LED светильников WellMaking
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера