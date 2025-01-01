Sigma 24-70 F2.8 DG DN Art Sony E объектив.

Достоинствами объектива являются: лучшая в классе производительность и высокое разрешение во всем диапазоне зуммирования. Следует также отметить механизм блокировки трансфокатора для предотвращения непроизвольного зуммирования под действием силы тяжести и защиту от пыли и брызг. Он поддерживает автофокус по глазам и коррекцию аберраций.
Корпус объектива сконструирован для условий интенсивного ежедневного использования. Он полностью выполнен из металла, а движущиеся части из термостабильного композита ТSC (Thermally Stable Composite), что придает прочность объективу и уверенность пользователю в надежности модели.
SIGMA 24–70 мм F2.8 DG HSM Art обеспечивает совместимость с различными типами новейших полнокадровых корпусов беззеркальных камер Sony E-Mount, чтобы обеспечить наилучшие характеристики при любых фотографических обстоятельствах.
Использование шагового двигателя и новейшего алгоритма устанавливает хороший баланс между ускорением и бесшумностью привода AF. Это позволяет фокусироваться без привлечения внимания, абсолютно тихо. Кроме того, этот объектив совместим с автофокусировкой с распознаванием глаз, которая способна выполнять высокоточную фокусировку во время портретной съемки.
Характеристики:
- Тип системы Sony E
- Тип объектива стандартный Zoom
- Фокусное расстояние 24 - 70 мм
- Диафрагма F2.8
- Минимальная диафрагма F22
- Угол обзора 84.1–34.3°
- Минимальное расстояние фокусировки 0.18 м
- Диаметр резьбы для светофильтра 82 мм
- Число элементов / групп элементов 19 / 15
- Число лепестков диафрагмы 11 (скругленные)
- Размеры 87.8 × 122.9 мм
- Вес прибл. 835 г.