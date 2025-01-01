Москва
Sigma 23mm f/1.4 DC DN Contemporary Sony E объектив.
Sigma 23mm f/1.4 DC DN – объектив для камер формата APS-C. Фокусное расстояние 23 мм с учетом кроп-фактора равняется 35 мм – классический умеренно-широкоугольный объектив, который может использоваться для самых разных сюжетов: портретов, пейзажей, тревел-съемки и так далее. Благодаря достаточно небольшому размеру и весу (для светосилы f/1.4) объектив комфортен в использовании на протяжении всего дня. Оптическая схема включает 13 элементов в 10 группах, из них 2 асферических и 3 низкодисперсионных (SLD), что обеспечивает высокую резкость практически по всему полю изображения, а также устраняет хроматические аберрации.
Объектив обладает довольно приятным, мягким боке: высокая светосила позволяет выделять объект из его окружения, создавать акценты на отдельных деталях, а также снимать в вечернее и ночное время, не слишком поднимая ISO. Скругленная 9-лепестковая диафрагма создает приятные округлые блики от расфокусированных источников света. Для фокусировки используется линейный шаговый мотор, который не имеет собственного названия. Тем не менее, автофокус работает достаточно быстро и точно, а при съемке видео – еще и плавно. При этом мотор работает практически бесшумно. Фокусировка внутренняя, передний элемент не перемещается.
