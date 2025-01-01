images
Sigma 23mm f/1.4 DC DN Contemporary Sony E объектив
Sigma
Артикул: MTG-1566

Sigma 23mm f/1.4 DC DN Contemporary Sony E объектив. 

Sigma 23mm f/1.4 DC DN – объектив для камер формата APS-C. Фокусное расстояние 23 мм с учетом кроп-фактора равняется 35 мм – классический умеренно-широкоугольный объектив, который может использоваться для самых разных сюжетов: портретов, пейзажей, тревел-съемки и так далее. Благодаря достаточно небольшому размеру и весу (для светосилы f/1.4) объектив комфортен в использовании на протяжении всего дня. Оптическая схема включает 13 элементов в 10 группах, из них 2 асферических и 3 низкодисперсионных (SLD), что обеспечивает высокую резкость практически по всему полю изображения, а также устраняет хроматические аберрации.

Описание

Объектив обладает довольно приятным, мягким боке: высокая светосила позволяет выделять объект из его окружения, создавать акценты на отдельных деталях, а также снимать в вечернее и ночное время, не слишком поднимая ISO. Скругленная 9-лепестковая диафрагма создает приятные округлые блики от расфокусированных источников света. Для фокусировки используется линейный шаговый мотор, который не имеет собственного названия. Тем не менее, автофокус работает достаточно быстро и точно, а при съемке видео – еще и плавно. При этом мотор работает практически бесшумно. Фокусировка внутренняя, передний элемент не перемещается. 

Характеристики:

  • Тип системы  Sony E (APS-C)
  • Фокусное расстояние 23 мм
  • Относительное отверстие 1:1.4
  • Минимальная диафрагма 1:16
  • Минимальная дистанция фокусировки 0.25 м
  • Угол поля зрения 63.4°
  • Конструкция объектива 13 элементов в 10 группах (2 асферических, 3 SLD – низкодисперсионных)
  • Диаметр светофильтра 52 мм
  • Число лепестков диафрагмы 9
  • Размеры 65.8 х 78.9 мм
  • Вес 330 г.

Видео

