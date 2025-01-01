Sigma 23mm f/1.4 DC DN Contemporary Sony E объектив. 

Описание

Объектив обладает довольно приятным, мягким боке: высокая светосила позволяет выделять объект из его окружения, создавать акценты на отдельных деталях, а также снимать в вечернее и ночное время, не слишком поднимая ISO. Скругленная 9-лепестковая диафрагма создает приятные округлые блики от расфокусированных источников света. Для фокусировки используется линейный шаговый мотор, который не имеет собственного названия. Тем не менее, автофокус работает достаточно быстро и точно, а при съемке видео – еще и плавно. При этом мотор работает практически бесшумно. Фокусировка внутренняя, передний элемент не перемещается.

Характеристики: