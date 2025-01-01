Sigma 20mm f/2 DG DN Contemporary Sony E объектив. 

Описание

Благодаря использованию современных технологий проектирования оптики, объектив обеспечивает высокое качество изображения даже при полностью открытой диафрагме. Оптическая схема включает три высокоточных асферических элемента из стекла, один низкодисперсионный элемент SLD и один фторсодержащий низкодисперсионный элемент FLD для подавления целого ряда оптических аберраций. Стандартное многослойное покрытие дополнено новым нанопористым покрытием NPC (Nano Porous Coating), которое еще лучше снижает отражение и преломление света, предотвращает возникновение бликов и ореолов.

Выполнен в полностью металлическом корпусе (из алюминиевого сплава), что обеспечивает дополнительную прочность, а также снижает влияние высоких и низких температур (термостабильный корпус).

Характеристики: