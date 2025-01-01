Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Sigma 20mm f/2 DG DN Contemporary Sony E объектив.
Sigma 20mm F2 DG DN Contemporary выпускается для беззеркальных камер с байонетом Sony E. Относится к серии компактных фиксфокальных объективов для фото- и видеосъемки, поддерживающий ручную и автоматическую фокусировку. Максимальная диафрагма f/2 и широкий угол поля зрения делают новинку хорошим выбором для астрофотографии, уличной фотографии, репортажа, пейзажей, интерьеров, в том числе при слабом освещении.
Благодаря использованию современных технологий проектирования оптики, объектив обеспечивает высокое качество изображения даже при полностью открытой диафрагме. Оптическая схема включает три высокоточных асферических элемента из стекла, один низкодисперсионный элемент SLD и один фторсодержащий низкодисперсионный элемент FLD для подавления целого ряда оптических аберраций. Стандартное многослойное покрытие дополнено новым нанопористым покрытием NPC (Nano Porous Coating), которое еще лучше снижает отражение и преломление света, предотвращает возникновение бликов и ореолов.
Выполнен в полностью металлическом корпусе (из алюминиевого сплава), что обеспечивает дополнительную прочность, а также снижает влияние высоких и низких температур (термостабильный корпус).
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen