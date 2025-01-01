images
Sigma 20mm f/2 DG DN Contemporary Sony E объектив
Sigma
Артикул: MTG-1565

Sigma 20mm f/2 DG DN Contemporary Sony E объектив. 

Sigma 20mm F2 DG DN  Contemporary выпускается для беззеркальных камер с байонетом Sony E. Относится к серии компактных фиксфокальных объективов для фото- и видеосъемки, поддерживающий ручную и автоматическую фокусировку.  Максимальная диафрагма f/2 и широкий угол поля зрения делают новинку хорошим выбором для астрофотографии, уличной фотографии, репортажа, пейзажей, интерьеров, в том числе при слабом освещении.

Описание

Благодаря использованию современных технологий проектирования оптики, объектив обеспечивает высокое качество изображения даже при полностью открытой диафрагме. Оптическая схема включает три высокоточных асферических элемента из стекла, один низкодисперсионный элемент SLD и один фторсодержащий низкодисперсионный элемент FLD для подавления целого ряда оптических аберраций. Стандартное многослойное покрытие дополнено новым нанопористым покрытием NPC (Nano Porous Coating), которое еще лучше снижает отражение и преломление света, предотвращает возникновение бликов и ореолов.

Выполнен в полностью металлическом корпусе (из алюминиевого сплава), что обеспечивает дополнительную прочность, а также снижает влияние высоких и низких температур (термостабильный корпус).

Характеристики:

  • Тип крепления Sony E
  • Фокусное расстояние 20 мм
  • Относительное отверсти: 2
  • Минимальная диафрагма 1:22
  • Минимальная дистанция фокусировки 0.22 м
  • Угол поля зрения 94.5°
  • Конструкция объектива 13 элементов в 11 группах, включая одну FLD, одну SLD и три асферических линзы
  • Диаметр светофильтра 62 мм
  • Число лепестков диафрагмы 9
  • Размеры 70 x 74.4 мм
  • Вес 370 г. 

Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Джанни Гардин
Джанни Гардин
Хрустальная сфера, или Lensball для создания эффектов в фотографии
Хрустальная сфера, или Lensball для создания эффектов в фотографии
Секреты портретной съемки невесты. 3 совета по позированию на свадьбе
Секреты портретной съемки невесты. 3 совета по позированию на свадьбе
