Sigma 16mm f/1.4 DC DN Contemporary X-Mount объектив
Артикул: MTG-1563

Sigma 16mm f/1.4 DC DN Contemporary X-Mount объектив. 

Светосильный широкоугольный объектив для беззеркальных камер Fujifilm X. Качество снимков обеспечивается за счет сложной оптической схемы, включающей 16 элементов в 13 группах, из них 2 асферических, 3 аналога «флюоритовых» линз (FLD) и 2 элемента с низкой дисперсией (SLD). 

Описание

9-лепестковая диафрагма обеспечивает приятные закругленные блики от источников света.

Объектив достаточно компактен и легок, он гармонично сочетается с небольшими камерами серии Fujifilm X. Пластиковая светозащитная бленда включена в комплект.

Характеристики:

  • Тип объектива широкоугольный
  • Фокусное расстояние 16 мм
  • Диафрагма F1.4
  • Минимальная диафрагма F16
  • Угол обзора 83.2°
  • Минимальное расстояние фокусировки 0.25 м
  • Диаметр резьбы для светофильтра 67 мм
  • Совместимые фотокамеры Fujifilm X
  • Формат изображения APS-C
  • Автоматическая фокусировка есть
  • Число элементов / групп элементов 16 / 13
  • Число лепестков диафрагмы 9
  • Размеры 72.2 x 92.6 мм
  • Вес 405 г

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера