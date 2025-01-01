images
Sigma 14-24mm F2.8 DG DN Art Sony E объектив
Sigma
Артикул: MTG-1562

Sigma 14-24mm F2.8 DG DN Art Sony E объектив. 

Объектив специально разработан для работы с современными цифровыми фотокамерами с разрешением свыше 50МП. Оптическая конструкция объектива 14-24mm F2.8 DG HSM | Art включает в себя 3 элемента из FLD стекла, 3 элемента из SLD стекла, а также 3 асферических элемента, что минимизирует поперечные хроматические аберрации, а также другие виды оптических искажения, обеспечивая великолепное качество изображения на всём диапазоне фокусных расстояний от 14 до 24 мм

Описание

Важным элементом конструкции является передняя асферическая линза большого диаметра. Оптимальное распределение светового потока через эту линзу и другие элементы снижает дисторсию практически до нуля (менее 1% при фокусировке на бесконечность). В результате световые точки визуализируются на изображении именно как точки, без растягивания от центра к краям, а плотность потока света, проходящего через объектив, одинакова по всему полю кадра. Кроме этого, точные оптические расчёты, проведенные в начальной стадии проектирования, обеспечили минимизацию внутренних переотражений и засветок.

Совместимость с функцией Canon коррекции хроматической аберрации и дифракции. Защита от пыли и влаги. Байонет, кольца фокусировки и зума, контур передней линзы герметичны, что позволяет использовать объектив в плохих климатических условиях.  Возможность смены передней части объектива. SIGMA предлагает сервис по замене лепестковой бленды объектива 14-24mm F2.8 DG HSM  Art на оригинальную круглую, позволяя таким образом эффективно работать с объективом на разных камерах.

Характеристики:

  • Тип объектива широкоугольный Zoom
  • Фокусное расстояние 14-24 мм
  • Диафрагма F2.8
  • Минимальная диафрагма F22
  • Крепление объектива Sony FE
  • Минимальное расстояние фокусировки 0.28 мм
  • Автоматическая фокусировка есть
  • Число лепестков диафрагмы 11
  • Размеры 85 х 131 мм
  • Вес 1150 г. 

