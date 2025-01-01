Sigma 14-24mm f/2.8 DG HSM Art Canon EF объектив. 

Описание

Важным элементом конструкции является передняя асферическая линза большого диаметра. Оптимальное распределение светового потока через эту линзу и другие элементы снижает дисторсию практически до нуля (менее 1% при фокусировке на бесконечность). В результате световые точки визуализируются на изображении именно как точки, без растягивания от центра к краям, а плотность потока света, проходящего через объектив, одинакова по всему полю кадра. Кроме этого, точные оптические расчёты, проведенные в начальной стадии проектирования, обеспечили минимизацию внутренних переотражений и засветок.

Совместимость с функцией Canon коррекции хроматической аберрации и дифракции. Защита от пыли и влаги. Байонет, кольца фокусировки и зума, контур передней линзы герметичны, что позволяет использовать объектив в плохих климатических условиях. Возможность смены передней части объектива. SIGMA предлагает сервис по замене лепестковой бленды объектива 14-24mm F2.8 DG HSM Art на оригинальную круглую, позволяя таким образом эффективно работать с объективом на разных камерах. Совместимость с автофокусным адаптером Sigma MC-11. Совместимость с USB-док станцией. Латунный байонет.

Характеристики: