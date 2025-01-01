Москва
Sigma 14-24mm f/2.8 DG HSM Art Canon EF объектив.
Объектив специально разработан для работы с современными цифровыми фотокамерами с разрешением свыше 50МП. Оптическая конструкция объектива 14-24mm F2.8 DG HSM | Art включает в себя 3 элемента из FLD стекла, 3 элемента из SLD стекла, а также 3 асферических элемента, что минимизирует поперечные хроматические аберрации, а также другие виды оптических искажения, обеспечивая великолепное качество изображения на всём диапазоне фокусных расстояний от 14 до 24 мм.
Важным элементом конструкции является передняя асферическая линза большого диаметра. Оптимальное распределение светового потока через эту линзу и другие элементы снижает дисторсию практически до нуля (менее 1% при фокусировке на бесконечность). В результате световые точки визуализируются на изображении именно как точки, без растягивания от центра к краям, а плотность потока света, проходящего через объектив, одинакова по всему полю кадра. Кроме этого, точные оптические расчёты, проведенные в начальной стадии проектирования, обеспечили минимизацию внутренних переотражений и засветок.
Совместимость с функцией Canon коррекции хроматической аберрации и дифракции. Защита от пыли и влаги. Байонет, кольца фокусировки и зума, контур передней линзы герметичны, что позволяет использовать объектив в плохих климатических условиях. Возможность смены передней части объектива. SIGMA предлагает сервис по замене лепестковой бленды объектива 14-24mm F2.8 DG HSM Art на оригинальную круглую, позволяя таким образом эффективно работать с объективом на разных камерах. Совместимость с автофокусным адаптером Sigma MC-11. Совместимость с USB-док станцией. Латунный байонет.
