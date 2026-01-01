Sigma 135mm f/1.8 DG HSM Art Nikon F объектив
Артикул: MTG-1560

Sigma 135mm f/1.8 DG HSM Art Nikon F объектив. 

Светосильный телеобъектив с фокусным расстоянием 135мм, созданный в соответствие с современными представлениями о качестве изображения. Данное фокусное расстояние обеспечивает сильное сжатие перспективы, в то время как открытая диафрагма F1.8 придает потрясающее по красоте размытие заднего фона. SIGMA 135mm F1.8 DG HSM Art имеет минимальные осевые хроматические аберрации, что не только придает боке дополнительную импрессию, но и обеспечивает великолепный контраст и резкость каждому кадру. 

SIGMA 135mm F1.8 DG HSM Art идеально подойдет для съемки крупных планов, портретов в полный рост, макросъемки, свадебной фотографии, спортивных мероприятий. 

Объектив имеет фирменный «плавающий» механизм фокусировки. Поэтому, вне зависимости от расстояния до объекта съемки, качество изображения непременно будет высоким по всему полю кадра – от центра к краям. Дисторсия минимальна, что позволяет исключить дополнительные настройки из процесса обработки.

В конструкции SIGMA 135mm F1.8 DG HSM Art 2 элемента из флюоритоподобного стекла FLD и 2 элемента из специального низкодисперсионного стекла SLD, эффективно снижающие хроматические искажения, которые обычно заметны по краям изображения за пределами зоны фокуса. В результате, объектив обеспечивает высочайшее качество изображения без цветовых искажений при любых условиях съемки, постоянную резкость и контраст даже на полностью открытой диафрагме.

Фокусное расстояние 135мм дает удивительный эффект сжатия перспективы: даже на минимальной дистанции до объекта съемки фотограф имеет возможность творчески работать с перспективой и композицией. Диафрагма F1.8 создает красивое боке даже при ростовых портретах.

Увеличенный ультразвуковой мотор фокусировки (HSM) имеет достаточную мощность для максимального воздействия на группу линз, благодаря чему производит быструю и точную фокусировку объектива. Система автофокусировки отличается стабильностью даже при коротких выдержках. Ограничитель фокуса делает фокусировку на выбранных дистанциях еще более ювелирной. Байонет объектива имеет влаго- и пылезащиту. 

Характеристики: 

  • Тип сенсора камеры для полнокадровых (full frame)
  • Тип объектива телеобъектив
  • Фокусное расстояние постоянное (фикс)
  • Фокусное расстояние (мм) 135 мм
  • Стабилизация изображения нет
  • Диафрагма 1.8 f
  • Мин. диафрагма 16 f
  • Мин. дистанция фокусировки 87,5 см
  • Автоматическая фокусировка есть
  • Число элементов/групп элементов 13/10
  • Число лепестков диафрагмы 9
  • Диаметр резьбы для светофильтра 82 мм
  • Диаметр 91,4 мм
  • Длина 114,9 мм
  • Вес 1130 г.

