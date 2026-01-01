Sigma 135mm f/1.8 DG HSM Art Nikon F объектив. 

SIGMA 135mm F1.8 DG HSM Art идеально подойдет для съемки крупных планов, портретов в полный рост, макросъемки, свадебной фотографии, спортивных мероприятий.

Объектив имеет фирменный «плавающий» механизм фокусировки. Поэтому, вне зависимости от расстояния до объекта съемки, качество изображения непременно будет высоким по всему полю кадра – от центра к краям. Дисторсия минимальна, что позволяет исключить дополнительные настройки из процесса обработки.

В конструкции SIGMA 135mm F1.8 DG HSM Art 2 элемента из флюоритоподобного стекла FLD и 2 элемента из специального низкодисперсионного стекла SLD, эффективно снижающие хроматические искажения, которые обычно заметны по краям изображения за пределами зоны фокуса. В результате, объектив обеспечивает высочайшее качество изображения без цветовых искажений при любых условиях съемки, постоянную резкость и контраст даже на полностью открытой диафрагме.

Фокусное расстояние 135мм дает удивительный эффект сжатия перспективы: даже на минимальной дистанции до объекта съемки фотограф имеет возможность творчески работать с перспективой и композицией. Диафрагма F1.8 создает красивое боке даже при ростовых портретах.

Увеличенный ультразвуковой мотор фокусировки (HSM) имеет достаточную мощность для максимального воздействия на группу линз, благодаря чему производит быструю и точную фокусировку объектива. Система автофокусировки отличается стабильностью даже при коротких выдержках. Ограничитель фокуса делает фокусировку на выбранных дистанциях еще более ювелирной. Байонет объектива имеет влаго- и пылезащиту.

Характеристики: