Sigma 105mm f/1.4 DG HSM Art Sony E объектив
Артикул: MTG-1559

Sigma 105mm f/1.4 DG HSM Art Sony E объектив.

Оптическая схема объектива включает в себя 17 элементов в 12 группах, обеспечивая отличный результат на открытой диафрагме f/1.4.  Три элемента из флюоритоподобного стекла FLD, два элемента из специального низкодисперсного стекла SLD и один асферический элемент эффективно минимизируют продольные хроматические аберрации, обеспечивая экстремально высокое разрешение и достаточную освещённость периферийных зон. Изображение в фокусе отличается предельной резкостью, а задний план имеет красивую плавную прорисовку с естественной цветопередачей, что делает объектив отличным выбором для портретной фотографии. Он также будет превосходен для фотосъёмки ночного неба, т.к. имеет минимальную саггитальную кому.

Описание

Качество изображения, формируемое системой камера-объектив, критически зависит от количества света, проходящего через объектив. Самым эффективным способом улучшить этот параметр является увеличение диаметра передней линзы объектив, диаметр которой в SIGMA 105mm f/1.4 DGHSM | Art равен 105мм. Поэтому этот новый объектив пропускает гораздо больше света, чем другие аналоги, обеспечивая уникальный уровень периферийной освещённости.

Художественное боке, минимальное виньетирование делают объектив идеальным для портретной фотографии.

Объектив имеет высокоэффективную пыле и влагозащиту байонета, кольца фокусировки, места крепления бленды и других зон корпуса, что делает объектив «всепогодным». Специальное покрытие передней  линзы имеет водо- и жироотталкивающие свойства, облегчая чистку. Быстрый и точный автофокус позволяет фотографу мгновенно реагировать и менять объект съемки.

Бленда сделана из инновационного материала CFRP (усиленный пластик из углеродного волокна), который значительно легче и прочнее традиционного ABS-пластика. Штативная лапка  позволяет надежно и быстро установить объектив на штатив с площадкой и зажимами стандарта Arca-Swiss, а защитная крышка легко снимается даже пи съемке с рук.

Характеристики:

  • Тип системы Sony E (35 мм)
  • Фокусное расстояние 105 мм
  • Относительное отверстие 1:1,4
  • Минимальная диафрагма 1:16
  • Минимальная дистанция фокусировки 1 м
  • Угол поля зрения 23.3°
  • Конструкция объектива 17 элементов в 12 группах: три элемента из флюоритоподобного стекла FLD, два элемента из специального низкодисперсного стекла SLD и один асферический элемент
  • Диаметр светофильтра 105 мм
  • Число лепестков диафрагмы 9, скругленные
  • Размеры 131.5 х 115.9 мм
  • Вес 1645 г.

Урок туристической съемки. Найди отличную фотографию везде. Париж
Евгений Халдей ‒ великий военкор минувшей эпохи
Нина Свиридова
Луиджи Кроченци. Неоитальянцы
