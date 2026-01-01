Sigma 100-400mm F/5-6.3 DG DN OS Contemporary Sony E объектив
Артикул: MTG-1558

Sigma 100-400mm F/5-6.3 DG DN OS Contemporary Sony E объектив. 

Гиперзум в линейке Contemporary призван развеять миф о громоздкости объективов данного типа. Многолетний опыт в разработке объективов позволил корпорации SIGMA представить рынку максимально компактный и легкий «телевик», демонстрирующий превосходные оптические характеристики. Благодаря встроенной системе оптической стабилизации фотограф может вести съемку в нестабильных условиях. Выверенная оптическая конструкция оптики позволяет получить на выходе объемную картинку, сфокусировавшись на объекте съемки. Таким образом, гиперзум SIGMA 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM в линейке Contemporary с легкостью ответит требованиям, которые предъявляют к оптике увлеченные и профессиональные фотографы.

Легкий и компактный дизайн. Зуммирование вытягиванием тубуса. Новый оптический стабилизатор изображения. Совместимость с телеконвертерами TC-1401 и TC-2001 (доступна только ручная фокусировка). Прорезиненный пыле- и влагозащищенный байонет. Ручная доводка фокуса при работающей автофокусировке. 

Оптическая конструкция состоит из 22 элементов в 16 группах с одним элементом FLD и четырьмя SLD, что позволяет минимизировать оптические искажения и дисторсию.

Оптический стабилизатор изображения OS обеспечивает преимущество в 4 ступени и может работать совместно со встроенным стабилизатором камеры, увеличивая общую степень стабилизации по продольной и горизонтальной осям.

Характеристики: 

  • Тип объектива: телеобъектив
  • Крепление (байонет): Sony E
  • Фокусное расстояние: переменное (zoom)
  • Стабилизация изображения: есть
  • Автоматическая фокусировка: есть
  • Мин. диафрагма: f/22-29
  • Число элементов/групп элементов: 22/16
  • Диаметр резьбы для светофильтра: 67 мм
  • Длина: 197.2 мм
  • Цвет: черный
  • Для фотоаппарата: Sony
  • Тип сенсора камеры: для полнокадровых (full frame), для кроп-сенсора
  • Фокусное расстояние (мм): 100-400 мм
  • Диафрагма: f/5.0-6.3
  • Мин. дистанция фокусировки: 1.1 м
  • Режим макросъемки: нет
  • Число лепестков диафрагмы: 9
  • Диаметр: 86 мм
  • Вес: 1140 г. 

