images
images
images
Nikon Nikkor Z DX 50-250mm F4.5-6.3 VR объектив
Nikon Nikkor Z DX 50-250mm F4.5-6.3 VR объектив
Nikon Nikkor Z DX 50-250mm F4.5-6.3 VR объектив

Nikon Nikkor Z DX 50-250mm F4.5-6.3 VR объектив

Nikon
Артикул: MTG-1550

Nikon Nikkor Z DX 50-250mm F4.5-6.3 VR объектив. 

Универсальный телеобъктив для стрит фотографии, репортажной и съемки живой природы. Минимальное расстояние фокусировки 0,5 м позволяет четко фокусироваться на деталях вблизи. Бесшумное кольцо управления можно использовать для настройки параметров основных функций, в том числе ручной фокусировки (по умолчанию), управления диафрагмой (идеально для эффектов появления и исчезания при съемке видео) или коррекции экспозиции. 

Описание

Во втянутом положении этот зум-телеобъектив для беззеркальных фотокамер формата DX занимает очень мало места. Втянутый объектив фиксируется на месте, что облегчает его транспортировку. Имеет небольшой вес 405 гр. 

Характеристики:

  • Тип объектива телеобъектив Zoom
  • Фокусное расстояние 50-250 мм
  • Диафрагма f/4.5–6.3
  • Минимальная диафрагма f/22–32
  • Угол обзора От 31° 30' до 6° 30' (область изображения DX)
  • Минимальное расстояние фокусировки 0.5 м
  • Диаметр резьбы для светофильтра 62 мм
  • Крепление объектива Nikon Z
  • Стабилизация изображения есть
  • Автоматическая фокусировка есть
  • Число элементов / групп элементов 16 / 12
  • Число лепестков диафрагмы 7 (скругленные)
  • Размеры 74 х 110 мм
  • Вес прибл. 405 г.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Как долго нужно учиться фотографии
Как долго нужно учиться фотографии
QZSD Q228 монопод с видеоголовой 160 см для средних и тяжелых камер. Обзор
QZSD Q228 монопод с видеоголовой 160 см для средних и тяжелых камер. Обзор
Портретная спортивная фотосъемка, как ступень к профессиональной фотографии
Портретная спортивная фотосъемка, как ступень к профессиональной фотографии
Какой фотобокс выбрать. Обзор лайт-кубов Fotokvant BOX с LED освещением
Какой фотобокс выбрать. Обзор лайт-кубов Fotokvant BOX с LED освещением
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера