Nikon Nikkor Z DX 50-250mm F4.5-6.3 VR объектив.
Универсальный телеобъктив для стрит фотографии, репортажной и съемки живой природы. Минимальное расстояние фокусировки 0,5 м позволяет четко фокусироваться на деталях вблизи. Бесшумное кольцо управления можно использовать для настройки параметров основных функций, в том числе ручной фокусировки (по умолчанию), управления диафрагмой (идеально для эффектов появления и исчезания при съемке видео) или коррекции экспозиции.
Во втянутом положении этот зум-телеобъектив для беззеркальных фотокамер формата DX занимает очень мало места. Втянутый объектив фиксируется на месте, что облегчает его транспортировку. Имеет небольшой вес 405 гр.
