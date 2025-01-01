Артикул: MTG-1550

Nikon Nikkor Z DX 50-250mm F4.5-6.3 VR объектив.

Универсальный телеобъктив для стрит фотографии, репортажной и съемки живой природы. Минимальное расстояние фокусировки 0,5 м позволяет четко фокусироваться на деталях вблизи. Бесшумное кольцо управления можно использовать для настройки параметров основных функций, в том числе ручной фокусировки (по умолчанию), управления диафрагмой (идеально для эффектов появления и исчезания при съемке видео) или коррекции экспозиции.