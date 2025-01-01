images
Nikon Nikkor Z 24-120mm f/4 S объектив
Nikon Nikkor Z 24-120mm f/4 S объектив. 

Благодаря небольшому весу, передовым оптическим характеристикам и широкому диапазону зуммирования объектив NIKKOR Z 24-120mm f/4 S отлично подходит для путешествий. Постоянная светосила f/4 дает гибкие возможности при съемке со стандартным, широкоугольным или большим фокусным расстоянием. Широкий диапазон фокусных расстояний (от 24 до 120 мм) позволяет снимать что угодно, не меняя объектив. 

Описание

Объектив NIKKOR Z 24-120mm f/4 S достаточно компактный для зум-объектива с таким диапазоном фокусных расстояний. Строя кадр, вы можете стоять на месте или свободно перемещаться. Этот компактный и универсальный зум-объектив позволяет вам принимать оптимальные решения.

Благодаря прочной конструкции этот объектив можно взять с собой куда угодно. Корпус защищен от пыли и капель воды, а фторсодержащее покрытие Nikon на переднем элементе отталкивает грязь и облегчает чистку. 

Покрытие ARNEO и нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat от Nikon предотвращают двоение изображения и блики, возникающие из-за случайного попадания света в объектив. Снимки получатся потрясающими, даже если в кадре будут источники света.

Автофокусировка работает плавно и бесшумно, сдвиг и «дыхание фокуса» практически отсутствуют. Если во время съемки вы перемещаетесь из помещения на улицу или между помещениями с разным освещением, стабильный контроль экспозиции обеспечит естественное изменение яркости. 

Параметры съемки можно легко менять прямо на объективе. Используйте бесшумное кольцо управления для настройки диафрагмы, ISO или коррекции экспозиции. Также кнопке Fn на объективе можно назначить желаемые функции.

В системе многоприводной фокусировки Z используются два точно синхронизированных привода АФ, что обеспечивает быструю и четкую автофокусировку и значительное уменьшает аберрации во всем диапазоне фокусных расстояний.

Характеристики:

  • Тип объектива стандартный Zoom
  • Фокусное расстояние 24 - 120 мм
  • Диафрагма F4
  • Минимальная диафрагма F22
  • Крепление объектива Nikon Z
  • Автоматическая фокусировка есть
  • Число элементов / групп элементов 16 / 13
  • Число асферических элементов 4
  • Число низкодисперсных элементов 3
  • Число лепестков диафрагмы 9 (скругленные)
  • Угол обзора Формат FX: от 84° до 20°20'; формат DX: от 61° до 13°20'
  • Минимальное расстояние фокусировки 0.35 м
  • Внутренняя фокусировка есть
  • Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм
  • Размеры 84 x 118 мм
  • Вес 630 г.

