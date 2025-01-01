images
Nikon 24-70mm f/2.8E ED VR AF-S Nikkor объектив
Nikon 24-70mm f/2.8E ED VR AF-S Nikkor объектив
Nikon 24-70mm f/2.8E ED VR AF-S Nikkor объектив

Nikon 24-70mm f/2.8E ED VR AF-S Nikkor объектив

Nikon
Артикул: MTG-1547

Nikon 24-70mm f/2.8E ED VR AF-S Nikkor объектив. 

Профессиональный стандартный зум объектив уже давно стал легендой. Диапазон фокусных расстояний 24–70 мм подходит для съемки самых разнообразных сюжетов: от пейзажей и студийных работ до свадеб и пресс-конференций. Постоянная диафрагма f/2,8 обеспечивает отличный результат при недостаточном освещении, а также стабильную экспозицию во всем диапазоне фокусных расстояний.  

Описание

Благодаря мощной технологии подавления вибраций (VR) от Nikon можно задавать выдержки на четыре ступени длиннее обычных. Снимайте с рук с более длинной выдержкой, не беспокоясь о смазывании изображения. Технология VR позволяет задавать выдержки на четыре ступени длиннее обычных. Дрожание фотокамеры уменьшается даже в условиях слабого освещения. 

Эксклюзивный бесшумный ультразвуковой мотор (SWM) от компании Nikon обеспечивает сверхбыструю и практически беззвучную автофокусировку с возможностью моментального перехода в ручной режим. Электромагнитная диафрагма гарантирует точность и повторяемость экспозиции во время высокоскоростной непрерывной съемки. 

Это первый объектив NIKKOR с асферическим элементом из стекла со сверхнизким рассеиванием (ED), который существенно уменьшает различные виды аберрации, в том числе коматическую, и препятствует снижению периферийной освещенности. Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat от Nikon повышает четкость изображения, устраняя блики и эффект двоения.

Компания Nikon усилила конструкцию этого популярного и востребованного объектива. Фторсодержащее покрытие надежно защищает от воздействия воды, пыли и грязи без ущерба для качества изображения. Покрытие нанесено на переднюю и заднюю линзы объектива. Так что его можно с легкостью очистить, не повредив поверхность. Кнопка разблокировки в бленде, входящей в комплект поставки, расположена в углублении для предотвращения случайного снятия.

Характеристики:

  • Тип объектива стандартный Zoom
  • Фокусное расстояние 24 - 70 мм
  • Диафрагма F2.8
  • Минимальная диафрагма F22
  • Крепление объектива Nikon F (FX)
  • Стабилизация изображения есть
  • Автоматическая фокусировка есть
  • Число элементов / групп элементов 20 / 16
  • Число асферических элементов 4
  • Число низкодисперсных элементов 2
  • Число лепестков диафрагмы 9
  • Угол обзора 34.20 - 84 град.мин
  • Минимальное расстояние фокусировки 0.38 м
  • Ультразвуковой мотор есть
  • Внутренняя фокусировка есть
  • Диаметр резьбы для светофильтра 82 мм
  • Размеры (D x L) 88 x 154.5 мм
  • Вес 1070 г. 

Комплектация

  • Передняя защитная крышка объектива LC-82 диаметром 82 мм (защелкивающаяся)
  • байонетная бленда HB-74
  • задняя защитная крышка объектива LF-4
  • полумягкий чехол CL-M3

