Nikon 24-70mm f/2.8E ED VR AF-S Nikkor объектив.
Профессиональный стандартный зум объектив уже давно стал легендой. Диапазон фокусных расстояний 24–70 мм подходит для съемки самых разнообразных сюжетов: от пейзажей и студийных работ до свадеб и пресс-конференций. Постоянная диафрагма f/2,8 обеспечивает отличный результат при недостаточном освещении, а также стабильную экспозицию во всем диапазоне фокусных расстояний.
Благодаря мощной технологии подавления вибраций (VR) от Nikon можно задавать выдержки на четыре ступени длиннее обычных. Снимайте с рук с более длинной выдержкой, не беспокоясь о смазывании изображения. Технология VR позволяет задавать выдержки на четыре ступени длиннее обычных. Дрожание фотокамеры уменьшается даже в условиях слабого освещения.
Эксклюзивный бесшумный ультразвуковой мотор (SWM) от компании Nikon обеспечивает сверхбыструю и практически беззвучную автофокусировку с возможностью моментального перехода в ручной режим. Электромагнитная диафрагма гарантирует точность и повторяемость экспозиции во время высокоскоростной непрерывной съемки.
Это первый объектив NIKKOR с асферическим элементом из стекла со сверхнизким рассеиванием (ED), который существенно уменьшает различные виды аберрации, в том числе коматическую, и препятствует снижению периферийной освещенности. Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat от Nikon повышает четкость изображения, устраняя блики и эффект двоения.
Компания Nikon усилила конструкцию этого популярного и востребованного объектива. Фторсодержащее покрытие надежно защищает от воздействия воды, пыли и грязи без ущерба для качества изображения. Покрытие нанесено на переднюю и заднюю линзы объектива. Так что его можно с легкостью очистить, не повредив поверхность. Кнопка разблокировки в бленде, входящей в комплект поставки, расположена в углублении для предотвращения случайного снятия.
Характеристики:
