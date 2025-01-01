images
images
Nikon 24-120mm f/4G ED VR AF-S Nikkor объектив
Nikon 24-120mm f/4G ED VR AF-S Nikkor объектив

Nikon 24-120mm f/4G ED VR AF-S Nikkor объектив

Nikon
Артикул: MTG-1546

Nikon 24-120mm f/4G ED VR AF-S Nikkor объектив. Компактный универсальный зум-объектив с 5-кратным увеличением предназначен для использования с цифровыми зеркальными фотокамерами Nikon формата FX. Оснащен высококачественной оптикой, постоянной диафрагмой f/4 и универсальным фокусным расстоянием 24–120 мм. Система подавления вибраций второго поколения компании Nikon обеспечивает получение резких снимков даже в условиях недостаточного освещения, а нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat существенно уменьшает эффекты двоения изображения и блики. Прекрасное соотношение цены и качества для людей, серьезно занимающихся фотографией.

Описание

Высокопроизводительный зум-объектив с 5-кратным увеличением. Универсальное фокусное расстояние 24–120 мм с постоянной диафрагмой f/4. Система подавления вибраций VR II с поддержкой режимов «Стандартный» и «Активный». Возможность использования значений выдержки на 4 ступени длиннее обычных. Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat уменьшает двоение изображения и блики. Бесшумный ультразвуковой мотор обеспечивает быструю, тихую и точную автофокусировку.
 

Характеристики:

  • Тип объектива стандартный Zoom
  • Фокусное расстояние 24 - 120 мм
  • Диафрагма F4
  • Минимальная диафрагма F22
  • Крепление объектива Nikon F (FX)
  • Стабилизация изображения механизм подавления вибраций
  • Автоматическая фокусировка есть
  • Число элементов / групп элементов 17 / 13
  • Число асферических элементов 3
  • Число низкодисперсных элементов 2
  • Число лепестков диафрагмы 9
  • Размеры (D x L) 84 x 103.5 мм
  • Вес 710 г
  • Угол обзора 84°–20°20’ (61°–13°20’ с фотокамерами Nikon формата DX)
  • Минимальное расстояние фокусировки 0.45 м
  • Ультразвуковой мотор есть
  • Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм
  • Совместимые фотокамеры для использования с цифровыми зеркальными фотокамерами Nikon формата FX

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Видеообзор &quot;Аксессуары для предметной съемки. Акриловые цилиндры&quot;
Видеообзор "Аксессуары для предметной съемки. Акриловые цилиндры"
4 схемы постановки света с Sekonic L-478DR для Elinchrom. Часть I
4 схемы постановки света с Sekonic L-478DR для Elinchrom. Часть I
Обзор комплекта постоянного света Fotokvant FL-5 KIT
Обзор комплекта постоянного света Fotokvant FL-5 KIT
Bowens Gemini 500R studio flash kit studijas zibspuldzes
Bowens Gemini 500R studio flash kit studijas zibspuldzes
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера