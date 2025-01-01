Москва
Nikon 24-120mm f/4G ED VR AF-S Nikkor объектив. Компактный универсальный зум-объектив с 5-кратным увеличением предназначен для использования с цифровыми зеркальными фотокамерами Nikon формата FX. Оснащен высококачественной оптикой, постоянной диафрагмой f/4 и универсальным фокусным расстоянием 24–120 мм. Система подавления вибраций второго поколения компании Nikon обеспечивает получение резких снимков даже в условиях недостаточного освещения, а нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat существенно уменьшает эффекты двоения изображения и блики. Прекрасное соотношение цены и качества для людей, серьезно занимающихся фотографией.
Высокопроизводительный зум-объектив с 5-кратным увеличением. Универсальное фокусное расстояние 24–120 мм с постоянной диафрагмой f/4. Система подавления вибраций VR II с поддержкой режимов «Стандартный» и «Активный». Возможность использования значений выдержки на 4 ступени длиннее обычных. Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat уменьшает двоение изображения и блики. Бесшумный ультразвуковой мотор обеспечивает быструю, тихую и точную автофокусировку.
