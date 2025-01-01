Артикул: MTG-1546

Nikon 24-120mm f/4G ED VR AF-S Nikkor объектив. Компактный универсальный зум-объектив с 5-кратным увеличением предназначен для использования с цифровыми зеркальными фотокамерами Nikon формата FX. Оснащен высококачественной оптикой, постоянной диафрагмой f/4 и универсальным фокусным расстоянием 24–120 мм. Система подавления вибраций второго поколения компании Nikon обеспечивает получение резких снимков даже в условиях недостаточного освещения, а нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat существенно уменьшает эффекты двоения изображения и блики. Прекрасное соотношение цены и качества для людей, серьезно занимающихся фотографией.