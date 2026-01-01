Meike 85mm F1.8 II FF STM Z-mount объектив
Артикул: MTG-3809

Meike 85mm F1.8 II FF STM Z-mount объектив. Сочетает в себе передовую оптическую конструкцию и инновационные технологии для безупречного качества изображения. Восемь групп из одиннадцати элементов, включая две ED-линзы, три линзы с высоким коэффициентом преломления и одну ультравысокопреломляющую, эффективно минимизируют хроматические аберрации, блики и засветы. Байонет Z-mount (Nikon), тип матрицы Fullframe. 

Описание

Двустороннее многослойное просветляющее покрытие обеспечивает точную цветопередачу и контрастность даже в сложных условиях освещения. Светосила f/1.8 и 9-лепестковая диафрагма создают красивое боке, а минимальная дистанция фокусировки 0,85 м позволяет снимать детализированные макроснимки.

Объектив оснащен бесшумным шаговым мотором (STM), обеспечивающим быструю и точную автофокусировку, что делает его идеальным для портретной, репортажной и видеосъемки. Полнокадровый формат и компактные размеры (фильтровая резьба 62 мм, вес 386 г) гарантируют удобство использования как в студии, так и в путешествиях. Механизм диафрагмы с плавной регулировкой от f/1.8 до f/22 позволяет гибко управлять глубиной резкости и экспозицией, а прочная конструкция обеспечивает долговечность даже при интенсивной эксплуатации. Этот объектив — отличный выбор для фотографов, ценящих качество, универсальность и надежность.

Характеристики:

  • Байонет объектива Z-mount (Nikon)
  • Покрытие матрицы Fullframe
  • Фокусное расстояние 85 мм
  • Конструкция 9 элементов в 6 группах
  • Фокусировка автоматическая
  • Максимальная диафрагма f1.8
  • Минимальная диафрагма f22
  • Лепестки диафрагмы 9 шт
  • Минимальная дистанция фокусировки 900 мм
  • Угол зрения диагональ 28.5°
  • Угол зрения вертикаль 16°
  • Угол зрения горизонталь 24°
  • Диаметр резьбы на объективе 62 мм
  • Вес 386 г
  • Особенности конструкции STM мотор

Комплектация

  • объектив
  • крышка байонета
  • крышка линзы
  • бленда

Видео

Как сделать фон нескучным
Как сделать фон нескучным
Что такое SPEEDRING. Для чего нужна вставка INSERT. Какие бывают байонеты и еще полезная информация
Что такое SPEEDRING. Для чего нужна вставка INSERT. Какие бывают байонеты и еще полезная информация
Видеообзор &quot;Комплект светодиодных осветителей с гигантскими возможностями Phottix (81423) Nuada S3 II LED Light Twin Kit Set&quot;
Видеообзор "Комплект светодиодных осветителей с гигантскими возможностями Phottix (81423) Nuada S3 II LED Light Twin Kit Set"
Fotokvant Dolly-01A тележка с приводом для камеры
Fotokvant Dolly-01A тележка с приводом для камеры
