Meike 85mm F1.8 FF STM RF объектив
Meike 85mm F1.8 FF STM RF объектив
Meike 85mm F1.8 FF STM RF объектив
Meike 85mm F1.8 FF STM RF объектив
Meike 85mm F1.8 FF STM RF объектив
Meike 85mm F1.8 FF STM RF объектив

Meike 85mm F1.8 FF STM RF объектив

Meike
Артикул: MTG-3772

Meike 85mm F1.8 FF STM RF объектив. "Средний" телеобъектив для камеры с Fullframe матрицей. Имеет автоматическую фокусировку с STM мотором, что гарантирует бесшумную работу и видео без брака по звуку. Байонет RF (Canon EOS R), тип матрицы Fullframe. 

Описание

Максимальная диафрагма F1.8 из 9 лепестков дают очень плавный боке с прекрасным отделением объекта от фона. Для обновления прошивки предусмотрен micro USB порт на металлическом байонете.

Характеристики:

  • Байонет объектива RF (Canon EOS R)
  • Покрытие матрицы Fullframe
  • Фокусное расстояние 85 мм
  • Конструкция 9 элементов в 6 группах
  • Фокусировка автоматическая
  • Максимальная диафрагма f1.8
  • Минимальная диафрагма f22
  • Лепестки диафрагмы 9 шт
  • Минимальная дистанция фокусировки 900 мм
  • Угол зрения диагональ 28.5°
  • Угол зрения вертикаль 24°
  • Угол зрения горизонталь 16°
  • Диаметр резьбы на объективе 67 мм
  • Вес 386 г
  • Особенности конструкции STM мотор

Комплектация

  • объектив
  • крышка байонета
  • крышка линзы
  • бленда

Grifon GRIF-29 Комплект студийного освещения и хромакей
Grifon GRIF-29 Комплект студийного освещения и хромакей
Карл Булла
Карл Булла
Работа стедикама Golle Micro с iPhone 7+
Работа стедикама Golle Micro с iPhone 7+
Как использовать глубокие зонты и софтбоксы Elinchrom Litemotiv
Как использовать глубокие зонты и софтбоксы Elinchrom Litemotiv
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
