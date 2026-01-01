Meike 85mm F1.8 FF STM L-mount объектив
Meike
Артикул: MTG-3801

Meike 85mm F1.8 FF STM L-mount объектив. "Средний" телеобъектив для камеры с Fullframe матрицей. Имеет автоматическую фокусировку с STM мотором, что гарантирует бесшумную работу и видео без брака по звуку. Байонет L-mount (Leica/Panasonic/Sigma), тип матрицы Fullframe. 

Описание

Максимальная диафрагма F1.8 из 9 лепестков дают очень плавный боке с прекрасным отделением объекта от фона. Для обновления прошивки предусмотрен micro USB порт на металлическом байонете.

Характеристики:

  • Байонет объектива L-mount (Leica/Panasonic/Sigma)
  • Покрытие матрицы Fullframe
  • Фокусное расстояние 85 мм
  • Конструкция 9 элементов в 6 группах
  • Фокусировка автоматическая
  • Максимальная диафрагма f1.8
  • Минимальная диафрагма f22
  • Лепестки диафрагмы 9 шт
  • Минимальная дистанция фокусировки 900 мм
  • Угол зрения диагональ 28.5°
  • Угол зрения вертикаль 24°
  • Угол зрения горизонталь 16°
  • Диаметр резьбы на объективе 67 мм
  • Вес 386 г
  • Особенности конструкции STM мотор

Комплектация

  • объектив
  • крышка байонета
  • крышка линзы
  • бленда

