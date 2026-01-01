Meike 85mm F1.4 FF STM L-mount объектив
Артикул: MTG-3800

Meike 85mm F1.4 FF STM L-mount объектив. Автофокусный объектив для полного кадра оснащен шаговым двигателем, что гарантирует бесшумную и плавную фокусировку. Этот объектив обеспечивает прекрасную синхронизацию и мгновенный отклик, а также имеет электронную регулировку диафрагмы и передачу EXIF. Байонет L-mount (Leica/Panasonic/Sigma), тип матрицы Fullframe.

Оптика профессионального уровня для портретной съемки, которая позволяет получать изображения высокого разрешения в фокусе и мягкое размытие фона. Технология многослойного покрытия используется с обеих сторон объектива для восстановления более реалистичных цветов.

  • Байонет объектива L-mount (Leica/Panasonic/Sigma)
  • Покрытие матрицы Fullframe
  • Фокусное расстояние 85 мм
  • Конструкция 13 элементов в 8 группах
  • Фокусировка автоматическая
  • Максимальная диафрагма f1.4
  • Минимальная диафрагма f16
  • Лепестки диафрагмы 12 шт
  • Минимальная дистанция фокусировки 980 мм
  • Угол зрения диагональ 28.87°
  • Угол зрения вертикаль 16.14°
  • Угол зрения горизонталь 24°
  • Диаметр резьбы на объективе 77 мм
  • Особенности конструкции STM мотор

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
