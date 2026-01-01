Meike 50mm F1.2 MF E mount объектив
Meike 50mm F1.2 MF E mount объектив
Meike 50mm F1.2 MF E mount объектив
Meike 50mm F1.2 MF E mount объектив

Meike 50mm F1.2 MF E mount объектив

Meike
Артикул: MTG-3759

Meike 50mm F1.2 MF E mount объектив. Классический полтинник для полнокадровых беззеркальных камер. Максимальная диафрагма F1.2, что даёт впечатляющий короткий отрезок глубины резкости, а также позволяет снимать даже при низкой освещенности. Байонет E-mount (Sony), тип матрицы Fullframe.

Описание

Кольцо фокуса имеет нестандартную форму шестерёнки для более комфортного вращения. Комплект дополнен пластиковой блендой, спасающей от боковых лучей. Объектив может понравиться видеографам и станет отличным дополнением коллекции.

Характеристики:

  • Байонет объектива E-mount (Sony)
  • Покрытие матрицы Fullframe
  • Фокусное расстояние 50 мм
  • Конструкция 12 элементов в 7 группах
  • Фокусировка ручная
  • Максимальная диафрагма f1.2
  • Минимальная диафрагма f22
  • Лепестки диафрагмы 10 шт
  • Минимальная дистанция фокусировки 600 мм
  • Угол зрения диагональ 46.9°
  • Угол зрения вертикаль 26.4°
  • Угол зрения горизонталь 39.3°
  • Диаметр резьбы на объективе 67 мм
  • Вес 620 г

Комплектация

  • объектив
  • крышка байонета
  • крышка линзы
  • бленда

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Кароль Адольф Бейер
Кароль Адольф Бейер
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть 3
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть 3
Франтишек Дртикол
Франтишек Дртикол
Селфи на закате
Селфи на закате
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера