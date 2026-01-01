Meike 25mm T2.2 Micro 4/3 объектив
Meike
Артикул: MTG-3721
  • Meike 25mm T2.2 Micro 4/3 объектив. Универсальный светосильный кинообъектив с постоянным фокусным расстоянием и максимальной диафрагмой Т2.2. Байонет Micro 4/3, тип матрицы Micro 4/3. 

Описание

Объектив позволит работать в сложных условиях освещенности и лучше контролировать глубину резкости. Для уменьшения бликов и ореолов предусмотрено многослойное покрытие для большей контрастности и точной цветопередачи. 

Цельнометаллический корпус характеризуется прочностью и надежностью. Имеется напечатанная шкала фокусировки, благодаря которой можно использовать методы предварительной фокусировки. Имеет встроенные зубчатые кольца для работы с приводом.

Характеристики:

  • Байонет объектива Micro 4/3
  • Покрытие матрицы Micro 4/3
  • Фокусное расстояние 25 мм
  • Конструкция 10 элементов в 8 группах
  • Фокусировка ручная
  • Максимальная диафрагма T2.2
  • Минимальная диафрагма T22
  • Минимальная дистанция фокусировки 249 мм
  • Угол зрения диагональ 49.7°
  • Угол зрения горизонталь 40.6°
  • Диаметр резьбы на объективе 77 мм
  • Габариты 90.4 × 80 × 80 мм
  • Вес 557 г
  • Особенности конструкции зубчатое кольцо

Комплектация

  • объектив
  • крышка линзы
  • крышка байонета
  • чехол

Арнольд Ньюман
Арнольд Ньюман
Как превратить день в ночь с помощью цветного фильтра и вспышек
Как превратить день в ночь с помощью цветного фильтра и вспышек
Profoto D1 500 Air (901024) фотовспышка импульсная студийная
Profoto D1 500 Air (901024) фотовспышка импульсная студийная
Алекс Кернс
Алекс Кернс
