Fujifilm XF 80mm F2.8 R LM OIS WR Macro объектив. 

Описание

Объектив поддерживает съемку с рук благодаря системе оптической стабилизации изображения, подавляющей дрожание. Объектив оснащен быстрой и бесшумной системой автофокуса с линейным приводом LM. Премиальный дизайн создает приятные тактильные ощущения, причем не в ущерб надежности. Кольца диафрагмы и фокусировки рассчитаны на удобство и простоту эксплуатации. Отличаясь пыленепроницаемостью и стойкостью к атмосферным воздействиям и морозу до -10°C, объектив пригоден для натурной съемки в самых разных условиях. Надежность объектива еще больше повышает фтористое влаго- и пылеотталкивающее покрытие передней линзы.

Характеристики: