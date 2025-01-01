Москва
Fujifilm XF 80mm F2.8 R LM OIS WR Macro объектив.
Объектив Fujinon XF 80mm F2.8 R LM OIS WR Macro с эквивалентным фокусным расстоянием 122 мм, максимальной диафрагмой F2.8, и коэффициентом увеличения 1,0 — впервые среди гаммы сменных объективов серии X. Обеспечивая высокое разрешение в точке фокусировки и красивое боке, этот объектив оптимально подходит для съемки цветов и природы. В комбинации с имитацией уникальной пленки Fujifilm, такой как Velvia, им можно делать действительно потрясающие снимки крупным планом.
Объектив поддерживает съемку с рук благодаря системе оптической стабилизации изображения, подавляющей дрожание. Объектив оснащен быстрой и бесшумной системой автофокуса с линейным приводом LM. Премиальный дизайн создает приятные тактильные ощущения, причем не в ущерб надежности. Кольца диафрагмы и фокусировки рассчитаны на удобство и простоту эксплуатации. Отличаясь пыленепроницаемостью и стойкостью к атмосферным воздействиям и морозу до -10°C, объектив пригоден для натурной съемки в самых разных условиях. Надежность объектива еще больше повышает фтористое влаго- и пылеотталкивающее покрытие передней линзы.
