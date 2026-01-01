Fujifilm XF 56mm f/1.2 R объектив. 

Объектив FUJINON XF56mm F1.2 R имеет почти вдвое меньшие габариты, чем аналогичная оптика для полноформатных камер. Так, при весе 405 граммов длина фикса составляет 69,7 мм, а диаметр – 73,2 мм. Таким образом, модель XF56mm F1.2 R удобно брать с собой на съемку в качестве дополнительного объектива. Встроенные в камеру Fujifilm X-mount эффекты имитации пленки в сочетании с FUJINON XF56mm F1.2 R позволяют получить снимки, подобные фотографиям, сделанным на настоящий пленочный фотоаппарат. Также фирменная технология воспроизведения телесных тонов камер Fuji превосходно дополняет высокую разрешающую способность объектива.

Как и другие объективы серии XF, модель XF56mm F1.2 R имеет продуманный дизайн и высокое качество исполнения. Оптическая конструкция объектива включает в себя 11 элементов в 8 группах. В их числе одна асферическая и четыре выпуклых линзы, препятствующие возникновению аберраций, плюс две линзы со сверхнизким уровнем рассеивания. Для эффективной борьбы с бликами и ореолами на все линзы нанесено уникальное фирменное покрытие HT-EBC. Семилепестковая закругленная диафрагма позволяет добиться нежного эффекта боке.

Благодаря внутреннему механизму фокусировки и мотору постоянного тока без сердечника объектив FUJINON XF56mm F1.2 R отличается высокой скоростью работы автофокуса. Сам блок фокусировки сконструирован и расположен таким образом, что уровень шума и вибраций, возникающий во время его работы, максимально снижается. Ввиду отсутствия движущегося кольца попадание частиц пыли, снижающих качество изображения, внутрь объектива практически полностью исключается.

