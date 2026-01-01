Fujifilm XF 56mm f/1.2 R объектив.
Светосильный портретный фикс-объектив FUJINON XF56mm F1.2 R для системных фотокамер Х-серии способен обеспечить изображение, качество которого превосходит полноформатные эквиваленты. Модель отличается оптимальными характеристиками для создания профессиональных портретных фотографий. Объектив обладает максимальной светосилой F1.2, минимальная диафрагма составляет F16, что позволяет легко изменять глубину резкости будущего снимка. Профессиональные портретисты по достоинству оценят фокусное расстояние, равное 56 мм (85 мм в 35-мм эквиваленте).
Объектив FUJINON XF56mm F1.2 R имеет почти вдвое меньшие габариты, чем аналогичная оптика для полноформатных камер. Так, при весе 405 граммов длина фикса составляет 69,7 мм, а диаметр – 73,2 мм. Таким образом, модель XF56mm F1.2 R удобно брать с собой на съемку в качестве дополнительного объектива. Встроенные в камеру Fujifilm X-mount эффекты имитации пленки в сочетании с FUJINON XF56mm F1.2 R позволяют получить снимки, подобные фотографиям, сделанным на настоящий пленочный фотоаппарат. Также фирменная технология воспроизведения телесных тонов камер Fuji превосходно дополняет высокую разрешающую способность объектива.
Как и другие объективы серии XF, модель XF56mm F1.2 R имеет продуманный дизайн и высокое качество исполнения. Оптическая конструкция объектива включает в себя 11 элементов в 8 группах. В их числе одна асферическая и четыре выпуклых линзы, препятствующие возникновению аберраций, плюс две линзы со сверхнизким уровнем рассеивания. Для эффективной борьбы с бликами и ореолами на все линзы нанесено уникальное фирменное покрытие HT-EBC. Семилепестковая закругленная диафрагма позволяет добиться нежного эффекта боке.
Благодаря внутреннему механизму фокусировки и мотору постоянного тока без сердечника объектив FUJINON XF56mm F1.2 R отличается высокой скоростью работы автофокуса. Сам блок фокусировки сконструирован и расположен таким образом, что уровень шума и вибраций, возникающий во время его работы, максимально снижается. Ввиду отсутствия движущегося кольца попадание частиц пыли, снижающих качество изображения, внутрь объектива практически полностью исключается.
Характеристики:
