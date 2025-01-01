Fujifilm XF 35mm f/2 R WR объектив серебро.

Описание

Два асферических элемента обеспечивают компактный размер корпуса. Длина 45,9 мм и диаметр 60 мм: компактная и стильная конструкция для удобного использования и максимального комфорта фотографа. Этот объектив идеально подходит для съемки портретов, уличных фотографий и репортажных кадров.

Конструкция объектива включает 9 элементов в 6 группах, что гарантирует высокую четкость картинки даже при максимальной диафрагме F2.0.

Встроенная система автоматической фокусировки, перемещающая компактные и легкие элементы с помощью шагового мотора, обеспечивают бесшумный, точный и быстрый автофокус. Любители уличной фотографии, которым так важно поймать момент, по достоинству оценят это преимущество.

Металлический корпус объектива гарантирует высокую надежность и позволяет использовать объектив в самых различных ситуациях. Высокое качество металлических компонентов объектива обеспечивает приятные тактильные ощущения, позволяя работать в перчатках или мокрыми руками. Объектив имеет пыле-брызгозащиту благодаря восьми точкам герметизации на оправе. Эти уплотнения гарантируют защиту от дождя, пыли и брызг воды при съемке на улице. Кроме того, он способен работать при отрицательных температурах до -10 .

Характеристики: