Fujifilm XF 35mm f/2 R WR объектив серебро
Fujifilm XF 35mm f/2 R WR объектив серебро
Fujifilm XF 35mm f/2 R WR объектив серебро

Fujifilm XF 35mm f/2 R WR объектив серебро

Fujifilm
Артикул: MTG-1536

Fujifilm XF 35mm f/2 R WR объектив серебро.

Профессиональный объектив со стандартным фокусным расстоянием, который позволяет получать четкие снимки и красивый эффект боке. Оптическая конструкция объектива с 9 элементами в 6 группах (включая два асферических элемента) обеспечивает идеальный баланс между качеством изображения и компактным размером. FUJINON XF35mmF2 R WR имеет наименьший диаметр из всех объективов данной линейки, а благодаря встроенной системе фокусировки и шаговому мотору время автоматической фокусировки составляет всего 0,08 с. Корпус объектива обладает пыле- и брызгозащитой, которая также позволяет работать при температуре до -10 °C.

Описание

Два асферических элемента обеспечивают компактный размер корпуса. Длина 45,9 мм и диаметр 60 мм: компактная и стильная конструкция для удобного использования и максимального комфорта фотографа. Этот объектив идеально подходит для съемки портретов, уличных фотографий и репортажных кадров.

Конструкция объектива включает 9 элементов в 6 группах, что гарантирует высокую четкость картинки даже при максимальной диафрагме F2.0.

Встроенная система автоматической фокусировки, перемещающая компактные и легкие элементы с помощью шагового мотора, обеспечивают бесшумный, точный и быстрый автофокус. Любители уличной фотографии, которым так важно поймать момент, по достоинству оценят это преимущество.

Металлический корпус объектива гарантирует высокую надежность и позволяет использовать объектив в самых различных ситуациях. Высокое качество металлических компонентов объектива обеспечивает приятные тактильные ощущения, позволяя работать в перчатках или мокрыми руками. Объектив имеет пыле-брызгозащиту благодаря восьми точкам герметизации на оправе. Эти уплотнения гарантируют защиту от дождя, пыли и брызг воды при съемке на улице. Кроме того, он способен работать при отрицательных температурах до -10 .

Характеристики:

  • Байонет: Fujifilm X
  • Фокусное расстояние: 35 мм
  • Относительное отверстие: 1:2
  • Минимальная диафрагма: 1:16
  • Минимальная дистанция фокусировки: 0.35 м
  • Угол поля зрения: 44.2°
  • Конструкция объектива: 9 элементов в 6 группах (включая 2 асферических)
  • Диаметр светофильтра: 43 мм
  • Размеры: 60 х 45.9 мм
  • Вес: 170 г.

