Fujifilm XF 16-80mm F4 R OIS WR объектив
Fujifilm XF 16-80mm F4 R OIS WR объектив
Fujifilm XF 16-80mm F4 R OIS WR объектив

Fujifilm XF 16-80mm F4 R OIS WR объектив

Fujifilm
Артикул: MTG-1535

Fujifilm XF 16-80mm F4 R OIS WR объектив.

Компактный объектив с пятикратным зумом. Новый объектив обладает постоянной максимальной диафрагмой F4 на всем фокусном расстоянии 16–80 мм (эквивалент 24–122 мм в формате 35 мм). Благодаря минимальному расстоянию съемки 35 см (во всем диапазоне) максимальное увеличение составляет 0,25x (в положении 80 мм). При массе 440 г. объектив приблизительно на 40 % легче аналогичной модели для системы формата 35 мм.

Описание

Функция оптической стабилизации (OIS) с эффективностью до 6 ступеней экспозиции позволяет вести съемку в самых различных условиях освещения, в том числе ночью или в помещении, не беспокоясь о дрожании камеры.

Конструкция объектива XF16-80mmF4 R OIS WR представляет собой стандартный пятикратный зум-объектив с 16 линзами в 12 группах, в том числе с одной низкодисперсионной асферической и тремя асферическими линзами, используемыми для эффективного устранения кривизны поля и сферических аберраций изображения, что увеличивает резкость по всему кадру. В системе внутренней автофокусировки используется шаговый мотор, который бесшумно и быстро перемещает фокусирующую группу линз. Эффективная система оптической стабилизации изображения OIS с 6,0-ступенчатой коррекцией расширяет условия съемки для данного объектива. Конструкция с металлическим корпусом обеспечивает высочайшее качество и надежность. Удобное и комфортное управление кольцами масштабирования, диафрагмы и фокусировки. Объектив обладает пыле-брызгозащитой и способен работать при низких температурах до –10 °C.

Конструкция объектива включает 16 линз в 12 группах, в том числе одну низкодисперсионную асферическую и три асферические линзы. Асферические линзы изготавливаются с высокои точностью,  они уменьшают кривизну поля и сферическую аберрацию изображения, повышая резкость по всему кадру. В подвижной стабилизирующей группе используется специальный элемент, асферический и низкодисперсионный одновременно – подобное применяется впервые. Такой инновационный подход позволяет минимизировать изменения оптических аберраций, которые происходят при компенсационных колебаниях оптического стабилизатора. Объектив имеет очень слабый эффект «дыхания», поэтому хорошо подходит для киносъемки.

Характеристики:

  • Байонет: Fujifilm X
  • Фокусное расстояние: 16 – 80 мм
  • Относительное отверстие: 1:4
  • Минимальная диафрагма: 1:22
  • Минимальная дистанция фокусировки: 0.35 м
  • Угол поля зрения: 83.2° – 20.1°
  • Конструкция объектива: 16 элементов в 12 группах (3 асферических, 1 низкодисперсионный)
  • Диаметр светофильтра: 72 мм
  • Число лепестков диафрагмы: 9
  • Размеры: 78.3 х 88.9 мм
  • Вес: 440 г. 

Комплектация

  • крышка передняя FLCP-72II
  • крышка задняя RLCP-001
  • бленда

Видео

