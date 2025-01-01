Fujifilm XF 16-80mm F4 R OIS WR объектив.

Описание

Функция оптической стабилизации (OIS) с эффективностью до 6 ступеней экспозиции позволяет вести съемку в самых различных условиях освещения, в том числе ночью или в помещении, не беспокоясь о дрожании камеры.

Конструкция объектива XF16-80mmF4 R OIS WR представляет собой стандартный пятикратный зум-объектив с 16 линзами в 12 группах, в том числе с одной низкодисперсионной асферической и тремя асферическими линзами, используемыми для эффективного устранения кривизны поля и сферических аберраций изображения, что увеличивает резкость по всему кадру. В системе внутренней автофокусировки используется шаговый мотор, который бесшумно и быстро перемещает фокусирующую группу линз. Эффективная система оптической стабилизации изображения OIS с 6,0-ступенчатой коррекцией расширяет условия съемки для данного объектива. Конструкция с металлическим корпусом обеспечивает высочайшее качество и надежность. Удобное и комфортное управление кольцами масштабирования, диафрагмы и фокусировки. Объектив обладает пыле-брызгозащитой и способен работать при низких температурах до –10 °C.

Конструкция объектива включает 16 линз в 12 группах, в том числе одну низкодисперсионную асферическую и три асферические линзы. Асферические линзы изготавливаются с высокои точностью, они уменьшают кривизну поля и сферическую аберрацию изображения, повышая резкость по всему кадру. В подвижной стабилизирующей группе используется специальный элемент, асферический и низкодисперсионный одновременно – подобное применяется впервые. Такой инновационный подход позволяет минимизировать изменения оптических аберраций, которые происходят при компенсационных колебаниях оптического стабилизатора. Объектив имеет очень слабый эффект «дыхания», поэтому хорошо подходит для киносъемки.

