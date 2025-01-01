Falcon Eyes переходное кольцо M42 на Olympus 4/3

Арт. DAN-1510

Fotokvant LS-2800 - стойка с пневмоамортизатором, высота 280 см.

Трехколенная студийная стойка с пневмоамортизатором и фиксаторами. Предназначена для работы с приборами весом до 9 кг. Рабочая высота стойки регулируется в пределах от 96 до 280 см. В сложенном состоянии - 100 см. Диаметр ножек 22 мм. Диаметр секций 35,30,25 мм. Подходит для работы со студийным моноблоком, а также с накамерной вспышкой с софтбоксом или зонтом. Стойка изготовлена из алюминиевого сплава. Вес - 1,95 кг.