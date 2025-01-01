Falcon Eyes переходное кольцо M42 на Olympus 4/3

Cullmann ALPHA 3200 – алюминиевый четырехсекционный штатив для фото- и видеокамер весом до 2,3 кг. Высота штатива варьируется от 54 до 145 см. В сложенном виде, см – 55. Вес, кг – 1,15.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Переходное кольцо предназначено для установки неавтофокусных объективов с резьбовым креплением M-42, на цифровые зеркальные фотокамеры Olympus 4/3.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Cullmann ALPHA 3200 – алюминиевый четырехсекционный штатив для фото- и видеокамер весом до 2,3 кг. Высота штатива варьируется от 54 до 145 см. В сложенном виде, см – 55. Вес, кг – 1,15.
Fujimi FJ-UNC-EL14 – совместимо с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей универсальное зарядное устройство с USB-адаптером 220 В. На дисплее отображается индикация заряда, а встроенная защитная система, предотвратит перезаряд и перегрев аккумулятора.
Fujimi FLBH-S – шаровая штативная голова высочайшего качества, выполненна в анодированном алюминии. Эргономичная рукоятка изготовлена из ударопрочного пластика. Прецизионная обработка стального шара, гарантирует плавность и мягкость хода. Предназначена для установки камер весом до 1,5 килограмм.
Fotokvant LS-2800 - стойка с пневмоамортизатором, высота 280 см.
Трехколенная студийная стойка с пневмоамортизатором и фиксаторами. Предназначена для работы с приборами весом до 9 кг. Рабочая высота стойки регулируется в пределах от 96 до 280 см. В сложенном состоянии - 100 см. Диаметр ножек 22 мм. Диаметр секций 35,30,25 мм. Подходит для работы со студийным моноблоком, а также с накамерной вспышкой с софтбоксом или зонтом. Стойка изготовлена из алюминиевого сплава. Вес - 1,95 кг.
Софтбокс 60х90 с патроном для пяти ламп Е27.
Прибор предназначен для использования с люминесцентными или светодиодными лампами Фотоквант. Устанавливается на стандартную стойку. Обращаем ваше внимание, что стойка в комплект не входит, ее следует приобрести отдельно. Вес - 1,75 кг.
Работай с цветом без бликов
Wansen