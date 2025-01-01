images
Falcon Eyes переходное кольцо M42 на Olympus 4/3

Falcon Eyes переходное кольцо M42 на Olympus 4/3

Falcon Eyes
Артикул: VBR-184

Переходное кольцо предназначено для установки неавтофокусных объективов с резьбовым креплением M-42, на цифровые зеркальные фотокамеры Olympus 4/3.

Описание

Falcon Eyes переходное кольцо M42 на Olympus 4/3

С этим товаром покупают

Cullmann ALPHA 3200 штатив 145 см с видеоголовой нагрузкой до 2,3 кг
Арт. NVF-6222
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Cullmann ALPHA 3200 – алюминиевый четырехсекционный штатив для фото- и видеокамер весом до 2,3 кг. Высота штатива варьируется от 54 до 145 см. В сложенном виде, см – 55. Вес, кг – 1,15.

3 740 ₽
В корзину
Fujimi FJ-UNC-EL14 зарядное устройство USB + адаптер питания
Арт. NVF-7041
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Fujimi FJ-UNC-EL14 – совместимо с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей универсальное зарядное устройство с USB-адаптером 220 В. На дисплее отображается индикация заряда, а встроенная защитная система, предотвратит перезаряд и перегрев аккумулятора.

1 080 ₽
В корзину
Fujimi FLBH-S шаровая голова для штатива
Арт. NVF-8151
Fujimi FLBH-S шаровая голова для штатива
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fujimi FLBH-S – шаровая штативная голова высочайшего качества, выполненна в анодированном алюминии. Эргономичная рукоятка изготовлена из ударопрочного пластика. Прецизионная обработка стального шара, гарантирует плавность и мягкость хода. Предназначена для установки камер весом до 1,5 килограмм.

390 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant LS-2800 стойка с пневмоамортизатором 280 см
Арт. DAN-1510
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 2 ч

Fotokvant LS-2800 - стойка с пневмоамортизатором, высота 280 см.

Трехколенная студийная стойка с пневмоамортизатором и фиксаторами. Предназначена для работы с приборами весом до 9 кг. Рабочая высота стойки регулируется в пределах от 96 до 280 см. В сложенном состоянии - 100 см. Диаметр ножек 22 мм. Диаметр секций 35,30,25 мм. Подходит для работы со студийным моноблоком, а также с накамерной вспышкой с софтбоксом или зонтом. Стойка изготовлена из алюминиевого сплава. Вес - 1,95 кг. 

-5 %3 130 ₽
2 970 ₽
В корзину
Fotokvant RLH-5-6090 софтбокс 60х90 см с 5 цоколями Е27
Арт. DAN-2748
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Софтбокс 60х90 с патроном для пяти ламп Е27.

Прибор предназначен для использования с люминесцентными или светодиодными лампами Фотоквант. Устанавливается на стандартную стойку. Обращаем ваше внимание, что стойка в комплект не входит, ее следует приобрести отдельно. Вес - 1,75 кг.

2 610 ₽
В корзину

Видео

Квадратные светофильтры для объективов. Обзор
Сравнительный обзор софтбоксов для накамерных вспышек. Fotokvant SBF-5555 &amp; Aurora FireFly II
Фотосъемка бутылки вина и стеклянного бокала в домашних условиях
Амира Фриц
