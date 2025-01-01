images
Nikon FTZ II с Nikon F на Nikon Z адаптер крепления
Nikon
Артикул: MTG-1544

Nikon FTZ II с Nikon F на Nikon Z адаптер крепления. 

Устанавливать объективы с байонетом F на фотокамеры Nikon Z стало еще удобнее благодаря переходнику байонета FTZ II второго поколения. У него улучшена эргономика, поэтому при вертикальной съемке у вас будет достаточно места для пальцев, даже в перчатках. Какой бы объектив с байонетом F вы ни использовали, качество изображения остается неизменным. 

Описание

Теперь для сотен объективов с байонетом F доступна съемка в режиме автоматической экспозиции. Объективы с байонетом F, оснащенные мотором автофокусировки, сохраняют все возможности автофокусировки. 

Если вы используете объектив с байонетом F с функцией VR, отслеживание отклонений горизонтальной и вертикальной осей камеры дополняется встроенной в камеру функцией отслеживания отклонений третьей оси. Если же используется объектив с байонетом F без функции VR, отклонения всех трех осей корректируются самой фотокамерой.

Продуманная конструкция защищает фотокамеру от пыли и капель влаги. Места соединения объектива и камеры, а также кнопки и рычаги снабжены резиновыми уплотнителями. Благодаря легкому и прочному корпусу из магниевого сплава вы можете отправиться со своей фотокамерой куда угодно.

