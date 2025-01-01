images
images
Falcon Eyes переходное кольцо Nikon на Canon EOS с чипом
Falcon Eyes переходное кольцо Nikon на Canon EOS с чипом

Falcon Eyes переходное кольцо Nikon на Canon EOS с чипом

Falcon Eyes
Артикул: NVF-6481

Falcon Eyes переходное кольцо Nikon на Canon EOS с чипом – предназначено для крепления объективов с байонетом Nikon F на цифровые зеркальные фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S, с чипом подтверждения фокусировки.

Описание

Переходное кольцо Nikon F на Canon EOS позволяет устанавливать объективы с байонетом Nikon F (рабочий отрезок 46,5) на фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S (рабочий отрезок 44 мм), с обеспечением фокусировки на бесконечность. Эта модель с электронным чипом, который позволяет использовать функцию подтверждения фокусировки. Работает с режимами М или Av, камера выберет выдержку под установленную вручную на объективе диафрагму.

Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме, объективы без кольца диафрагмы могут быть применены только с максимально открытой диафрагмой.

Характеристики:

  • совместимость – для установки объективов с байонетом Nikon F на фотоаппараты Canon EOS
  • фокусировка на бесконечность – да
  • подтверждение фокусировки – да
  • материал – металл

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-15 %
Falcon Eyes кольцо переходное M42 на Canon EOS с чипом
Falcon Eyes кольцо переходное M42 на Canon EOS с чипом
Арт. NVF-8922
Falcon Eyes кольцо переходное M42 на Canon EOS с чипом
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 1 ч

Falcon Eyes M42 - Canon EOS с чипом – переходное кольцо для установки объективов M42 на цифровые фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S, с подтверждением фокусировки.

Изготовлено из металла. Позволяет устанавливать объективы с резьбовым креплением М42 (рабочий отрезок 45,5 мм) на фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S (рабочий отрезок 44 мм). Кольцо полностью компенсирует разницу рабочих отрезков и обеспечивает фокусировку на бесконечность. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме.

-15 %2 990 ₽
2 540 ₽
В корзину

Видео

Как сделать отличные портреты под дождем. Часть первая
Как сделать отличные портреты под дождем. Часть первая
Видеоурок &quot;Как сделать полностью белый фон с помощью одного источника света&quot;
Видеоурок "Как сделать полностью белый фон с помощью одного источника света"
Портретная съемка дома
Портретная съемка дома
Интервью с известным фотографом Мартином Шоллером
Интервью с известным фотографом Мартином Шоллером
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера