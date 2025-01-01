Falcon Eyes переходное кольцо Nikon на Canon EOS с чипом

Описание

Переходное кольцо Nikon F на Canon EOS позволяет устанавливать объективы с байонетом Nikon F (рабочий отрезок 46,5) на фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S (рабочий отрезок 44 мм), с обеспечением фокусировки на бесконечность. Эта модель с электронным чипом, который позволяет использовать функцию подтверждения фокусировки. Работает с режимами М или Av, камера выберет выдержку под установленную вручную на объективе диафрагму.

Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме, объективы без кольца диафрагмы могут быть применены только с максимально открытой диафрагмой.

Характеристики: