Falcon Eyes переходное кольцо M42 на Contax – предназначено для крепления объективов с резьбой М42 на цифровые зеркальные фотоаппараты с байонетом Contax.
Переходное кольцо M42 на Contax позволяет устанавливать объективы с резьбой М42 (рабочий отрезок 45,5 мм) на фотоаппараты с байонетом Contax (рабочий отрезок 45,5 мм), с обеспечением фокусировки на бесконечность. Эта модель не имеет электронных контактов и по этому отсутствует подтверждение фокусировки. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме.
