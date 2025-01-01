Falcon Eyes переходное кольцо M42 на Contax

Описание

Переходное кольцо M42 на Contax позволяет устанавливать объективы с резьбой М42 (рабочий отрезок 45,5 мм) на фотоаппараты с байонетом Contax (рабочий отрезок 45,5 мм), с обеспечением фокусировки на бесконечность. Эта модель не имеет электронных контактов и по этому отсутствует подтверждение фокусировки. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме.