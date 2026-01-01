Samyang XEEN CF 35mm T1.5 Canon EF объектив

Описание

Легкий корпус менее 1 кг (0,9 фунта) может гибко реагировать на различные условия съемки и захватывать различные

изображения, включая чувствительное к весу оборудование, такое как дроны и подвесы.

Обладая выдающимся разрешением, поддерживающим 8K, и уникальной технологией X-Coating,

он во всех деталях передает тонкие эмоции исполнителей.

Яркая диафрагма T1.5 обеспечивает красивое боке, малую глубину резкости и отличные характеристики при слабом освещении.

Характеристики:

Тип объектива стандартный

Фокусное расстояние 35

Диафрагма T 1.5

Крепление объектива Canon EF

Число лепестков диафрагмы 11

Размеры 100,0 x 121,7 мм

Вес 1,1 кг

Угол обзора 63,1 °

Минимальное расстояние фокусировки 0.33 м

Диаметр резьбы для светофильтра 95 мм

Совместимые фотокамеры Canon EF.