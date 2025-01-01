images
images
images
images
Samyang Xeen Anamorphic 50mm T2.3 Cine Lens PL объектив
Samyang Xeen Anamorphic 50mm T2.3 Cine Lens PL объектив
Samyang Xeen Anamorphic 50mm T2.3 Cine Lens PL объектив
Samyang Xeen Anamorphic 50mm T2.3 Cine Lens PL объектив

Samyang Xeen Anamorphic 50mm T2.3 Cine Lens PL объектив

Samyang
Артикул: MTG-1418

Samyang Xeen Anamorphic 50mm T2.3 Cine Lens PL объектив. 

Описание

Характеристики:

  • Фиксированный фокус
  • Байонет PL
  • Вид фокусировки Неавтофокусные
  • Фокусное расстояние 50 мм
  • Минимальная диафрагма 22
  • Число лепестков диафрагмы 11
  • Размеры 128.0x198.6.0 mm
  • Минимальное расстояние фокусировки 0.45 м
  • Фокусировочный мотор Нет
  • Серия объективов Pro
  • Ультразвуковой мотор Нет
  • Внутренняя фокусировка Нет

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Люминесцентные и светодиодные лампы. Студийные тесты. Обзор
Люминесцентные и светодиодные лампы. Студийные тесты. Обзор
Охота за насекомыми
Охота за насекомыми
Как превратить в фотостудию обычный дом
Как превратить в фотостудию обычный дом
Видеообзор накамерных осветителей Falcon Eyes серии LedPro
Видеообзор накамерных осветителей Falcon Eyes серии LedPro
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера