Meike S35 Prime 12mm T2.5 EF объектив
Meike S35 Prime 12mm T2.5 EF объектив
Meike S35 Prime 12mm T2.5 EF объектив
Meike S35 Prime 12mm T2.5 EF объектив
Meike S35 Prime 12mm T2.5 EF объектив

Meike S35 Prime 12mm T2.5 EF объектив

Meike
Артикул: MTG-3776

Meike S35 Prime 12mm T2.5 EF объектив. Сверхширокоугольный кинообъектив с фокусным расстоянием 12мм. Для матриц Super35/APS-C. Благодаря повышенному коэффициенту пропускания и эффективному подавлению рассеянного света объектив является компактным и прочным, но при этом достаточно легким для беспрепятственной съемки высококачественных изображений. Байонет EF (Canon).

Описание

Имеет прочную конструкцию с уже установленными зубчатыми кольцами М0.8 для работы с приводом Follow Focus. Угол вращения кольца фокуса 270°.

Характеристики:

  • Байонет объектива EF (Canon)
  • Покрытие матрицы Super35/APS-C
  • Фокусное расстояние 12 мм
  • Конструкция 17 элементов в 10 группах
  • Фокусировка ручная
  • Максимальная диафрагма T2.5
  • Минимальная диафрагма T22
  • Лепестки диафрагмы 10 шт
  • Минимальная дистанция фокусировки 200 мм
  • Угол зрения диагональ 104.5°
  • Угол зрения вертикаль 61.1°
  • Угол зрения горизонталь 97.1°
  • Диаметр резьбы на объективе 86 мм
  • Габариты 85.5 × 85.5 × 103 мм
  • Вес 880 г
  • Особенности конструкции зубчатое кольцо

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

7 профессиональных советов по съемке видео. Как получить идеальный монтаж
7 профессиональных советов по съемке видео. Как получить идеальный монтаж
Почему получаются размытые снимки. Как сделать резкие фотографии
Почему получаются размытые снимки. Как сделать резкие фотографии
Накамерная вспышка Godox V350. Обзор и полевые испытания
Накамерная вспышка Godox V350. Обзор и полевые испытания
Как пользоваться моноподом
Как пользоваться моноподом
