Meike 25mm T2.2 X-mount объектив

Объектив позволит работать в сложных условиях освещенности и лучше контролировать глубину резкости. Для уменьшения бликов и ореолов предусмотрено многослойное покрытие для большей контрастности и точной цветопередачи.

Цельнометаллический корпус характеризуется прочностью и надежностью. Имеется напечатанная шкала фокусировки, благодаря которой можно использовать методы предварительной фокусировки. Имеет встроенные зубчатые кольца для работы с приводом.

Характеристики:

Байонет объектива X-mount (Fujifilm)

Покрытие матрицы APS-C

Фокусное расстояние 25 мм

Конструкция 10 элементов в 8 группах

Фокусировка ручная

Максимальная диафрагма T2.2

Минимальная диафрагма T22

Минимальная дистанция фокусировки 249 мм

Угол зрения диагональ 49.7°

Угол зрения горизонталь 40.6°

Диаметр резьбы на объективе 77 мм

Габариты 90.4 × 80 × 80 мм

Вес 557 г

Особенности конструкции зубчатое кольцо








