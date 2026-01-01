Meike 25mm T2.2 X-mount объектив
Meike
Артикул: MTG-3722

Meike 25mm T2.2 X-mount объектив. Универсальный светосильный кинообъектив с постоянным фокусным расстоянием и максимальной диафрагмой Т2.2. Байонет X-mount (Fujifilm), тип матрицы APS-C.

Описание

Объектив позволит работать в сложных условиях освещенности и лучше контролировать глубину резкости. Для уменьшения бликов и ореолов предусмотрено многослойное покрытие для большей контрастности и точной цветопередачи.

Цельнометаллический корпус характеризуется прочностью и надежностью. Имеется напечатанная шкала фокусировки, благодаря которой можно использовать методы предварительной фокусировки. Имеет встроенные зубчатые кольца для работы с приводом.

Характеристики:

  • Байонет объектива X-mount (Fujifilm)
  • Покрытие матрицы APS-C
  • Фокусное расстояние 25 мм
  • Конструкция 10 элементов в 8 группах
  • Фокусировка ручная
  • Максимальная диафрагма T2.2
  • Минимальная диафрагма T22
  • Минимальная дистанция фокусировки 249 мм
  • Угол зрения диагональ 49.7°
  • Угол зрения горизонталь 40.6°
  • Диаметр резьбы на объективе 77 мм
  • Габариты 90.4 × 80 × 80 мм
  • Вес 557 г
  • Особенности конструкции зубчатое кольцо



Комплектация

  • объектив
  • крышка линзы
  • крышка байонета
  • чехол

