Meike 16mm T2.2 Micro 4/3 объектив
Артикул: MTG-3720

Meike 16mm T2.2 Micro 4/3 объектив. Светосильный кинообъектив с ручной фокусировкой. В конструкции используются линзы с низкой дисперсией и высоким показателем преломления. Подходит для беззеркальных камер с высоким разрешением. Байонет Micro 4/3, тип матрицы Micro 4/3.

Описание

Минимальное расстояние фокусировки всего 20 см, что даёт гибкость в работе, модель отлично справялется как с близкими планами, так и с дальними.

Цельнометаллический корпус гарантирует надежность и долговечность. В конструкцию уже встроены зубчатые кольца для работы с приводами.

Характеристики:

  • Байонет объектива Micro 4/3
  • Покрытие матрицы Micro 4/3
  • Фокусное расстояние 16 мм
  • Конструкция 13 элементов в 10 группах
  • Фокусировка ручная
  • Максимальная диафрагма T2.2
  • Минимальная диафрагма T22
  • Минимальная дистанция фокусировки 200 мм
  • Угол зрения диагональ 61°
  • Угол зрения горизонталь 47°
  • Диаметр резьбы на объективе 77 мм
  • Вес 490 г
  • Особенности конструкции зубчатое кольцо

Комплектация

  • объектив
  • крышка линзы
  • крышка байонета
  • чехол

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера