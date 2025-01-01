Canon EOS R8 Body беззеркальный фотоаппарат. 

Система Dual Pixel CMOS AF II покрывает практически 100% площади матрицы, что позволяет удерживать в фокусе объект, даже если он приближается к самой границе кадра. Алгоритмы фокусировки, основанные на машинном обучении, позволяют камере автоматически распознавать людей, животных (кошки, собаки, лошади, птицы), транспортные средства (автомобили, мотоциклы, поезда, самолеты). Распознав объект, EOS R8 будет стараться сфокусироваться максимально эффективно: например, в случае с людьми или животными – по глазам, которые распознаются и анфас, и в профиль. Если это невозможно (объект повернулся спиной), камера будет фокусироваться по корпусу, и вернется к фокусировке по глазам, как только объект повернется обратно. Если в кадре одновременно находятся несколько человек или животных, камера будет удерживать именно выбранный объект, не переключаясь на остальные, вы также можете переключаться между ними. Система работает как в фото-, так и в видеорежиме.
Canon EOS R8 позволяет записывать 4К UHD видео с частотой до 60 кадров/с, со всей площади матрицы, без дополнительного кроп-фактора. Изображение формируется методом супердискретизации (oversampling) из 6К разрешения, без пропуска пикселей, что обеспечивает исключительно высокую детализацию. Поддерживается запись с расширенным динамическим диапазоном: HDR PQ или Canon C-Log 3 10 бит 4:2:2, а также высокоскоростная съемка («рапид») при Full HD разрешении: до 180 кадров/с, что позволяет в несколько раз замедлять движение при воспроизведении. В большинстве режимов ограничение по времени записи на карту памяти составляет 2 часа, исключение составляют Full HD 180р и 4К 60р – в них длительность ограничена 20 и 30 минутами соответственно. Благодаря достаточно быстрому времени считывания матрицы (около 20 мс или 1/50 с) «эффект желе» (rolling shutter) практически незаметен в большинстве случаев.
При записи видео можно активировать 5-осевую цифровую стабилизацию изображения, которая значительно снижает эффект тряски и раскачивания камеры (ценой небольшой обрезки поля зрения). Совместимость с протоколами UVC/UAC означает, что при подключении к компьютеру EOS R8 автоматически распознается как Full HD веб-камера, что позволяет вести онлайн-конференции или стримы с отличным качеством изображения, не используя ни дополнительное ПО, ни довольно дорогостоящие HDMI карты захвата изображения.
Хотя EOS R8 и относится к моделям начального уровня, она оснащена высококачественным 3" монитором с разрешением 1.62 млн. точек. Благодаря возможности наклона и поворота, он значительно облегчает съемку со сложных ракурсов, а также селфи. Сенсорное управление ускоряет навигацию по меню и управление камерой в целом. OLED видоискатель с разрешением 2.36 млн. точек и частотой обновления 120 Гц обеспечивает яркое и четкое изображение, когда вы снимаете под прямым солнечным светом.
Характеристики:
- Объектив: объективы Canon RF; Canon EF - через адаптер
- Стабилизатор изображения: в объективе (при наличии)
- Датчик изображения: 35.9 х 23.9 мм CMOS
- Число эффективных пикселей: прибл. 24.2
- Соотношение сторон: 3:2
- Светочувствительность: ISO 100 – 102 400, с расширением до ISO 50, ISO 204 800; видео: ISO 100 – 25600 с расширением до 102400
- Процессор: Digic X
- Формат файла: JPEG (8 бит), HEIF (10 бит), RAW, C-RAW (механический затвор: 14 бит, электронный затвор: 12 бит)
- Баланс белого: авто (2 варианта), 6 предустановок, ручной, установка температуры в К
- Серийная съемка: электронный затвор: 40 кадров/с (120 кадров в JPEG / HEIF, 56 в RAW, 100 в C-RAW), RAW Burst 30 кадров/с (158 кадр в C-RAW); механический затвор: 6 кадров/с (более 1000 JPEG, HEIF или RAW)
- Цветовое пространство: sRGB, Adobe RGB
- Автоспуск: 2 с, 10 с
- Размер фотоизображения: 6000 x 4000 (3:2), 5328 x 4000 (4:3), 6000 x 3368 (16:9), 4000 x 4000 (1:1)
- Интервальная съемка: есть
- Видеосъемка: 4K UHD без кропа 60 кадров/с, HDR PQ или Canon Log 3 10 бит 4:2:2, Full HD до 180 кадров/с, вывод по HDMI: 4К 60p 4:2:2 10 бит, поддерживается чистый HDMI и вывод звука
- Разрешение видеозаписи: 3840 x 2160, 1920 x 1080
- Формат видеозаписи: MP4: H.264/AVC (Canon Log: Off, HDR PQ: Off), H.265/HEVC (Canon Log: On или HDR PQ: On)
- Продолжительность видео: до 2 часов (программный ограничитель), Full HD 150 / 180 к/с: 20 мин., Full HD 100 / 120 к/с: 30 мин., перегрев: 4К 60р: около 30 минут +23° С, остальные режимы – без перегреваФормат записи звука: Linear PCM / AAC стерео
- Средний битрейт: 4K 60р 8 бит: 230 / 120 Мбит/с, 4K 30р 8 бит: 120 / 60 Мбит/с, 4K 60р 10 бит (с Log или HDR PQ): 340 / 170 Мбит/с, 4К 30р с Log или HDR PQ: 170 / 85 Мбит/с, 4К тайм-лапс: 470 Мбит/с, Full HD 8 бит: 180 Мбит/с и ниже, Full HD 10 бит: 270 Мбит/с и нижеВыдержка: механический затвор с электронной передней шторкой: 1/4000 - 30 с, от руки (Bulb); электронный затвор: 1/8000 - 30 с, 1/16000 с доступна в режимах Tv и М
- Замер экспозиции: TTL замер по 384 зонам: оценочный (связан со всеми точками АФ), частичный (5.9% кадра по центру), точечный (3% кадра по центру), центрально-взвешенный
- Приоритет выдержки: есть
- Приоритет диафрагмы: есть
- Ручная экспозиция: есть
- Экспокоррекция: +/-3 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени
- Брекетинг экспозиции: +/- 3 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени
- Автофокус: Dual Pixel CMOS AF II, 100% покрытие кадра, 4897 (83 х 59) точек при ручном выборе, фокусировка по лицам и глазам, распознавание объектов: люди, животные (кошки, собаки, лошади, птицы), машины (гоночные, мотоциклы, самолеты, поезда)
- Ручная фокусировка: есть
- Внешняя вспышка: многофункциональный башмак для вспышек Canon, для вспышек с влагозащищенным башмаком необходим адаптер AD-E1, X-синхронизация 1/200 с (механический затвор с электронной передней шторкой
- Дисплей: 3" (7.5 см) ЖК TFT, 1.62 млн. точек, сенсорный, поворотный
- Видоискатель: OLED, 0.39" (1 см), 2.36 млн. точек, вынос окулярной точки: 22 мм, увеличение: 0.70х
- Диоптрийная коррекция: от -4 до +1 диоптрии
- Карта памяти: 1 слот для карт памяти SD / SDHC / SDXC (UHS-I/ -II)
- Связь с компьютером: USB 3.2 Gen 2 Type C (10 Гбит/с)
- Видео выход: HDMI тип D (микро)
- Разъемы: вход внешнего микрофона (стерео 3.5 мм), разъем для наушников (стерео 3.5 мм), разъем для пульта RS-60E3
- Беспроводное соединение: IEEE802.11b/g/n 2/4 ГГц, Bluetooth 4.2
- Питание: литий-ионный аккумулятор LP-E17, зарядка или постоянное питание по USB (USB Power Delivery), 220 снимков с видоискателем или 370 снимков по экрану (CIPA)
- Вес: 461 г (с аккумулятором и картой памяти), 414 г (только корпус)
- Размеры: 132.5 х 86.1 х 70 мм.