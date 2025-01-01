Canon EOS R8 Body беззеркальный фотоаппарат. 

Описание

Система Dual Pixel CMOS AF II покрывает практически 100% площади матрицы, что позволяет удерживать в фокусе объект, даже если он приближается к самой границе кадра. Алгоритмы фокусировки, основанные на машинном обучении, позволяют камере автоматически распознавать людей, животных (кошки, собаки, лошади, птицы), транспортные средства (автомобили, мотоциклы, поезда, самолеты). Распознав объект, EOS R8 будет стараться сфокусироваться максимально эффективно: например, в случае с людьми или животными – по глазам, которые распознаются и анфас, и в профиль. Если это невозможно (объект повернулся спиной), камера будет фокусироваться по корпусу, и вернется к фокусировке по глазам, как только объект повернется обратно. Если в кадре одновременно находятся несколько человек или животных, камера будет удерживать именно выбранный объект, не переключаясь на остальные, вы также можете переключаться между ними. Система работает как в фото-, так и в видеорежиме.

Canon EOS R8 позволяет записывать 4К UHD видео с частотой до 60 кадров/с, со всей площади матрицы, без дополнительного кроп-фактора. Изображение формируется методом супердискретизации (oversampling) из 6К разрешения, без пропуска пикселей, что обеспечивает исключительно высокую детализацию. Поддерживается запись с расширенным динамическим диапазоном: HDR PQ или Canon C-Log 3 10 бит 4:2:2, а также высокоскоростная съемка («рапид») при Full HD разрешении: до 180 кадров/с, что позволяет в несколько раз замедлять движение при воспроизведении. В большинстве режимов ограничение по времени записи на карту памяти составляет 2 часа, исключение составляют Full HD 180р и 4К 60р – в них длительность ограничена 20 и 30 минутами соответственно. Благодаря достаточно быстрому времени считывания матрицы (около 20 мс или 1/50 с) «эффект желе» (rolling shutter) практически незаметен в большинстве случаев.

При записи видео можно активировать 5-осевую цифровую стабилизацию изображения, которая значительно снижает эффект тряски и раскачивания камеры (ценой небольшой обрезки поля зрения). Совместимость с протоколами UVC/UAC означает, что при подключении к компьютеру EOS R8 автоматически распознается как Full HD веб-камера, что позволяет вести онлайн-конференции или стримы с отличным качеством изображения, не используя ни дополнительное ПО, ни довольно дорогостоящие HDMI карты захвата изображения.

Хотя EOS R8 и относится к моделям начального уровня, она оснащена высококачественным 3" монитором с разрешением 1.62 млн. точек. Благодаря возможности наклона и поворота, он значительно облегчает съемку со сложных ракурсов, а также селфи. Сенсорное управление ускоряет навигацию по меню и управление камерой в целом. OLED видоискатель с разрешением 2.36 млн. точек и частотой обновления 120 Гц обеспечивает яркое и четкое изображение, когда вы снимаете под прямым солнечным светом.

Характеристики: