images
images
images
images
images
images
images
images
images
Canon EOS R8 Body беззеркальный фотоаппарат
Canon EOS R8 Body беззеркальный фотоаппарат
Canon EOS R8 Body беззеркальный фотоаппарат
Canon EOS R8 Body беззеркальный фотоаппарат
Canon EOS R8 Body беззеркальный фотоаппарат
Canon EOS R8 Body беззеркальный фотоаппарат
Canon EOS R8 Body беззеркальный фотоаппарат
Canon EOS R8 Body беззеркальный фотоаппарат
Canon EOS R8 Body беззеркальный фотоаппарат

Canon EOS R8 Body беззеркальный фотоаппарат

Canon
Артикул: MTG-1509

Canon EOS R8 Body беззеркальный фотоаппарат. 

Canon EOS R8 использует полнокадровую матрицу CMOS 24.2 Мп. и процессор DIGIC X. Новая матрица обеспечивает высокое качество изображения: широкий динамический диапазон и низкий уровень шума при съемке вечером или ночью. А благодаря процессору DIGIC X быстродействие находится на высоте: камера практически моментально схватывает и удерживает в фокусе выбранный объект, а также позволяет снимать со скоростью до 40 кадров/с (включая съемку в RAW). Режим RAW Burst позволяет даже сохранить снимки, сделанные за 0.5 секунды до нажатия на спуск затвора. 

Описание

Система Dual Pixel CMOS AF II покрывает практически 100% площади матрицы, что позволяет удерживать в фокусе объект, даже если он приближается к самой границе кадра. Алгоритмы фокусировки, основанные на машинном обучении, позволяют камере автоматически распознавать людей, животных (кошки, собаки, лошади, птицы), транспортные средства (автомобили, мотоциклы, поезда, самолеты). Распознав объект, EOS R8 будет стараться сфокусироваться максимально эффективно: например, в случае с людьми или животными – по глазам, которые распознаются и анфас, и в профиль. Если это невозможно (объект повернулся спиной), камера будет фокусироваться по корпусу, и вернется к фокусировке по глазам, как только объект повернется обратно. Если в кадре одновременно находятся несколько человек или животных, камера будет удерживать именно выбранный объект, не переключаясь на остальные, вы также можете переключаться между ними. Система работает как в фото-, так и в видеорежиме.

Canon EOS R8 позволяет записывать 4К UHD видео с частотой до 60 кадров/с, со всей площади матрицы, без дополнительного кроп-фактора. Изображение формируется методом супердискретизации (oversampling) из 6К разрешения, без пропуска пикселей, что обеспечивает исключительно высокую детализацию. Поддерживается запись с расширенным динамическим диапазоном: HDR PQ или Canon C-Log 3 10 бит 4:2:2, а также высокоскоростная съемка («рапид») при Full HD разрешении: до 180 кадров/с, что позволяет в несколько раз замедлять движение при воспроизведении. В большинстве режимов ограничение по времени записи на карту памяти составляет 2 часа, исключение составляют Full HD 180р и 4К 60р – в них длительность ограничена 20 и 30 минутами соответственно. Благодаря достаточно быстрому времени считывания матрицы (около 20 мс или 1/50 с) «эффект желе» (rolling shutter) практически незаметен в большинстве случаев.

При записи видео можно активировать 5-осевую цифровую стабилизацию изображения, которая значительно снижает эффект тряски и раскачивания камеры (ценой небольшой обрезки поля зрения). Совместимость с протоколами UVC/UAC означает, что при подключении к компьютеру EOS R8 автоматически распознается как Full HD веб-камера, что позволяет вести онлайн-конференции или стримы с отличным качеством изображения, не используя ни дополнительное ПО, ни довольно дорогостоящие HDMI карты захвата изображения.

Хотя EOS R8 и относится к моделям начального уровня, она оснащена высококачественным 3" монитором с разрешением 1.62 млн. точек. Благодаря возможности наклона и поворота, он значительно облегчает съемку со сложных ракурсов, а также селфи. Сенсорное управление ускоряет навигацию по меню и управление камерой в целом. OLED видоискатель с разрешением 2.36 млн. точек и частотой обновления 120 Гц обеспечивает яркое и четкое изображение, когда вы снимаете под прямым солнечным светом.

Характеристики: 

  • Объектив: объективы Canon RF; Canon EF - через адаптер
  • Стабилизатор изображения: в объективе (при наличии)
  • Датчик изображения: 35.9 х 23.9 мм CMOS
  • Число эффективных пикселей: прибл. 24.2
  • Соотношение сторон: 3:2
  • Светочувствительность: ISO 100 – 102 400, с расширением до ISO 50, ISO 204 800; видео: ISO 100 – 25600 с расширением до 102400
  • Процессор: Digic X
  • Формат файла: JPEG (8 бит), HEIF (10 бит), RAW, C-RAW (механический затвор: 14 бит, электронный затвор: 12 бит)
  • Баланс белого: авто (2 варианта), 6 предустановок, ручной, установка температуры в К
  • Серийная съемка: электронный затвор: 40 кадров/с (120 кадров в JPEG / HEIF, 56 в RAW, 100 в C-RAW), RAW Burst 30 кадров/с (158 кадр в C-RAW); механический затвор: 6 кадров/с (более 1000 JPEG, HEIF или RAW)
  • Цветовое пространство: sRGB, Adobe RGB
  • Автоспуск: 2 с, 10 с
  • Размер фотоизображения: 6000 x 4000 (3:2), 5328 x 4000 (4:3), 6000 x 3368 (16:9), 4000 x 4000 (1:1)
  • Интервальная съемка: есть
  • Видеосъемка: 4K UHD без кропа 60 кадров/с, HDR PQ или Canon Log 3 10 бит 4:2:2, Full HD до 180 кадров/с, вывод по HDMI: 4К 60p 4:2:2 10 бит, поддерживается чистый HDMI и вывод звука
  • Разрешение видеозаписи: 3840 x 2160, 1920 x 1080
  • Формат видеозаписи: MP4: H.264/AVC (Canon Log: Off, HDR PQ: Off), H.265/HEVC (Canon Log: On или HDR PQ: On)
  • Продолжительность видео: до 2 часов (программный ограничитель), Full HD 150 / 180 к/с: 20 мин., Full HD 100 / 120 к/с: 30 мин., перегрев: 4К 60р: около 30 минут +23° С, остальные режимы – без перегреваФормат записи звука: Linear PCM / AAC стерео
  • Средний битрейт: 4K 60р 8 бит: 230 / 120 Мбит/с, 4K 30р 8 бит: 120 / 60 Мбит/с, 4K 60р 10 бит (с Log или HDR PQ): 340 / 170 Мбит/с, 4К 30р с Log или HDR PQ: 170 / 85 Мбит/с, 4К тайм-лапс: 470 Мбит/с, Full HD 8 бит: 180 Мбит/с и ниже, Full HD 10 бит: 270 Мбит/с и нижеВыдержка: механический затвор с электронной передней шторкой: 1/4000 - 30 с, от руки (Bulb); электронный затвор: 1/8000 - 30 с, 1/16000 с доступна в режимах Tv и М
  • Замер экспозиции: TTL замер по 384 зонам: оценочный (связан со всеми точками АФ), частичный (5.9% кадра по центру), точечный (3% кадра по центру), центрально-взвешенный
  • Приоритет выдержки: есть
  • Приоритет диафрагмы: есть
  • Ручная экспозиция: есть
  • Экспокоррекция: +/-3 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени
  • Брекетинг экспозиции: +/- 3 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени
  • Автофокус: Dual Pixel CMOS AF II, 100% покрытие кадра, 4897 (83 х 59) точек при ручном выборе, фокусировка по лицам и глазам, распознавание объектов: люди, животные (кошки, собаки, лошади, птицы), машины (гоночные, мотоциклы, самолеты, поезда)
  • Ручная фокусировка: есть
  • Внешняя вспышка: многофункциональный башмак для вспышек Canon, для вспышек с влагозащищенным башмаком необходим адаптер AD-E1, X-синхронизация 1/200 с (механический затвор с электронной передней шторкой
  • Дисплей: 3" (7.5 см) ЖК TFT, 1.62 млн. точек, сенсорный, поворотный
  • Видоискатель: OLED, 0.39" (1 см), 2.36 млн. точек, вынос окулярной точки: 22 мм, увеличение: 0.70х
  • Диоптрийная коррекция: от -4 до +1 диоптрии
  • Карта памяти: 1 слот для карт памяти SD / SDHC / SDXC (UHS-I/ -II)
  • Связь с компьютером: USB 3.2 Gen 2 Type C (10 Гбит/с)
  • Видео выход: HDMI тип D (микро)
  • Разъемы: вход внешнего микрофона (стерео 3.5 мм), разъем для наушников (стерео 3.5 мм), разъем для пульта RS-60E3
  • Беспроводное соединение: IEEE802.11b/g/n 2/4 ГГц, Bluetooth 4.2
  • Питание: литий-ионный аккумулятор LP-E17, зарядка или постоянное питание по USB (USB Power Delivery), 220 снимков с видоискателем или 370 снимков по экрану (CIPA)
  • Вес: 461 г (с аккумулятором и картой памяти), 414 г (только корпус)
  • Размеры: 132.5 х 86.1 х 70 мм.

Комплектация

  • аккумулятор LP-E17
  • зарядное устройство LC-E17
  • ремень ER-EOSR8
  • крышка корпуса R-F-5
  • крышка аккумулятора
  • кабель питания
  • руководство

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-20 %
Godox CS85D сферический софтбокс
Godox CS85D сферический софтбокс
Godox CS85D сферический софтбокс
Арт. DAN-8668
Godox CS85D сферический софтбокс
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 8 дн, 23 ч

Софтбокс сферический Godox CS85D имеет диаметр 85 см, предназначен для создания мягкого и равномерного света, Угол рассеяния луча - 270°. Софтбокс идеально подходит для видеосъемки.
Софтбокс имеет крепление Bowens. Быстро собирается и легок в использовании с любыми вспышками или источниками постоянного света с байонетом Bowens.

-20 %8 090 ₽
6 470 ₽
В корзину
-20 %
Godox VSA-26K проекционная насадка с линзой 26°
Godox VSA-26K проекционная насадка с линзой 26°
Godox VSA-26K проекционная насадка с линзой 26°
Арт. DAN-8804
Godox VSA-26K проекционная насадка с линзой 26°
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 8 дн, 23 ч

Проекционная насадка Godox VSA-26K с линзой 26° с возможностью установки различных линз (в комплект входит одна линза, остальные приобретаются отдельно). Стремясь предоставить пользователям больше возможностей, компания Godox рада представить мощный инструмент для творчества - проекционную насадку VSA с возможностью установки различных линз (в комплект входит одна линза, остальные приобретаются отдельно). Разработанная с предельной точностью, насадка позволяет сформировать ровный, четкий и яркий луч, и дарит вам бесконечный источник вдохновения. Рекомендуется сочетать проекционную насадку со светодиодными источниками света мощностью не более 300 Вт.

-20 %81 690 ₽
65 350 ₽
В корзину
PATONA 4676 SYNCHRON USB зарядное устройство от сети для LP-E17
PATONA 4676 SYNCHRON USB зарядное устройство от сети для LP-E17
PATONA 4676 SYNCHRON USB зарядное устройство от сети для LP-E17
Арт. OLE-2513
PATONA 4676 SYNCHRON USB зарядное устройство от сети для LP-E17
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

USB-зарядное устройство способно одновременно заряжать аккумулятор Canon 9967B001, 9967B002, LPE17, LP-E17 и другое устройство через USB-выход. ЖК-дисплей показывает текущий уровень заряда аккумулятора. Для питания устройства можно использовать настенную розетку 100–240 В, автомобильное зарядное устройство 12–24 В или микро-USB 5 В. Встроенный микрочип защищает аккумулятор от повреждений из-за перегрева и перегрузки.

1 650 ₽
В корзину
Canon LP-E17 аккумулятор для EOS 77D, 800D, 750D/760D, 200D, M5, M6, M3, RP, M6 Mark II
Canon LP-E17 аккумулятор для EOS 77D, 800D, 750D/760D, 200D, M5, M6, M3, RP, M6 Mark II
Арт. OLE-2627
Canon LP-E17 аккумулятор для EOS 77D, 800D, 750D/760D, 200D, M5, M6, M3, RP, M6 Mark II
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Оригинальный литий-ионный аккумулятор Canon LP-E17 для камер EOS 77D, 800D, 750D/760D, 200D, M5, M6, M3, RP, M6 Mark II Емкость 1040 мАч (7.2 В).

10 620 ₽
В корзину
-20 %
Godox SL300R осветитель светодиодный студийный
Godox SL300R осветитель светодиодный студийный
Godox SL300R осветитель светодиодный студийный
Арт. OLE-4051
Godox SL300R осветитель светодиодный студийный
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 10 дн, 23 ч

Светодиодный RGB- осветитель формата моноблок мощностью до 310 Вт. Цветовая температура от 2500К до 10000К, TLCI 96+, CRI 96+. 14 встроенных световых эффектов. Возможность дистанционного управления через радиосигнал, Bluetooth. Байонет Bowens. Питание от сети.

-20 %88 290 ₽
70 630 ₽
В корзину
-20 %
Godox SL150R светодиодный студийный осветитель
Godox SL150R светодиодный студийный осветитель
Godox SL150R светодиодный студийный осветитель
Арт. OLE-4088
Godox SL150R светодиодный студийный осветитель
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 10 дн, 23 ч

Светодиодный RGB-осветитель типа моноблок мощностью 165 Вт. CRI 95+, TLCI 96+, цветовая температура от 2500K до 10000K, 14 встроенных спецэффектов. Способы управления DMX 512 (поддержка протокола RDM) / LumenRadioCRMX) / Ethernet (Art-Net & sACN)/Bluetooth / встроенная панель управления. Питание от сети. Байонет Bowens. 

-20 %58 890 ₽
47 110 ₽
В корзину
Exascend Catalyst UHS-II SD V90 128GB карта памяти
Exascend Catalyst UHS-II SD V90 128GB карта памяти
Exascend Catalyst UHS-II SD V90 128GB карта памяти
Арт. OLE-4329
Exascend Catalyst UHS-II SD V90 128GB карта памяти
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Карта памяти SDXC объемом 128 Гб, класс скорости С10, стабильно работает при разных температурах окружающей среды. Обладает высокой скоростью (скорость чтения 300 мб/с, скорость записи 280 мб/с), поддерживает большие форматы для кино и других целей. Устойчивость к пыли, влаге, ударам, рентгеновским лучам и магнитным полям. Рейтинг MTBF — 2 миллиона часов, что обеспечивает высокую производительность и стабильную работу без сбоев.

17 270 ₽
В корзину

Видео

Лучшая палка для селфи – это друг
Лучшая палка для селфи – это друг
Оптические рефлекторы Fotokvant RO-. Предназначение. Правила сборки
Оптические рефлекторы Fotokvant RO-. Предназначение. Правила сборки
Photographers: L-478DR Features &amp; Benefits of the Sekonic LITEMASTER PRO Series
Photographers: L-478DR Features & Benefits of the Sekonic LITEMASTER PRO Series
Микрофон ATR3350 (Audio-technica ) vs BY-M1 (FUJIMI) - Audio Test
Микрофон ATR3350 (Audio-technica ) vs BY-M1 (FUJIMI) - Audio Test
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера