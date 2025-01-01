Canon EOS R6 Body беззеркальный фотоаппарат. 

Описание

Камера EOS R6 оснащена встроенной стабилизацией изображения (IBIS) по пяти осям, которая обеспечивает защиту от сотрясения камеры с эффектом до 8 ступеней экспозиции даже при использовании объективов без встроенных в них оптических стабилизаторов изображения. Датчик со встроенным стабилизатором изображения обеспечивает компенсацию дрожания камеры по следующим осям: поворот, горизонталь и вертикаль, наклон и отклонение, поэтому все объективы EF и RF выигрывают от этой новой 5-осевой коррекции. Однако при установке совместимого объектива RF со стабилизатором системы стабилизации изображения камеры и объектива объединяются, совместно компенсируя дрожание камеры по осям наклона и отклонения и создавая интеллектуальную систему стабилизации изображения, обеспечивающую потрясающий эффект, эквивалентный 8 ступеням экспозиции.

Электронный видоискатель камеры EOS R6 обновляет изображение с частотой до 120 кадров/сек. и имеет разрешение не менее 3,69 млн точек. Это обеспечивает реалистичную передачу снимаемой сцены с полным погружением в события, будто между вами и вашим объектом нет никаких преград. Конечно, высокотехнологичный электронный видоискатель также позволяет оценивать изменение параметров, например баланса белого, глубины резкости и стиля изображения, чтобы вы всегда могли понять, как будет выглядеть конечное изображение.

Система автофокусировки EOS ITR AF X в камере EOS R6 программируется с использованием ИИ с глубинным обучением, который изначально был разработан для нашей инновационной цифровой зеркальной камеры EOS-1D X Mark III. В режиме распознавания лиц/глаз система точно распознает лица, включая ситуации, когда виден лишь один глаз объекта. Таким образом четкость изображения обеспечивается даже в случае съемки объектов с непредсказуемой траекторией движения при малой глубине резкости. А если человек отвернется от камеры, его голова или тело продолжат оставаться в фокусе, чтобы лицо выглядело четким на фотографии, когда он повернется вновь.

Более того, ИИ с глубинным обучением в EOS R6 может распознавать и отслеживать кошек, собак и птиц, а также фокусироваться на их теле, морде или глазах. Фотографировать дикую природу стало значительно проще; особенно это относится к съемке птиц в полете и схожих объектов. Автофокусировка с помощью этой ведущей в своем классе системы занимает всего 0,05 с, даже при слабом освещении до -6,5 EV, что позволит с уверенностью получать превосходные результаты.

Камера EOS R6 оснащена более мощным новым аккумулятором LP-E6NH, емкость которого приблизительно на 14% больше емкости старой модели LP-E6N. Аккумуляторы LP-E6NH можно заряжать с помощью входящего в комплект зарядного устройства или прямо внутри камеры, подключая ее через интерфейс USB-C 3.1 наряду с адаптером питания Canon PD-E1 или источником питания с возможностью подачи питания (PD). Также с камерой совместима батарейная ручка BG-R10, которая вмещает два аккумулятора и поможет продлить время съемки. Камера EOS R6 совместима со старыми аккумуляторами LP-E6 и LP-E6N, однако при использовании LP-E6 скорость съемки будет снижена, а зарядка этой модели внутри камеры невозможна.

Характеристики:

Объектив: объективы Canon RF; Canon EF - через адаптер

Стабилизатор изображения: в камере + в объективе (при наличии)

Датчик изображения: 35.9 х 23.9 мм CMOS

Число эффективных пикселей: прибл. 20.1

Соотношение сторон: 3:2

Светочувствительность: ISO 100 – 102 400, с расширением до ISO 50, ISO 204 800

Процессор: Digic X

Формат файла: JPEG, HEIF, RAW, C-RAW

Баланс белого: авто (2 варианта), 6 предустановок, ручной, установка температуры в К

Серийная съемка: электронный затвор: 20 кадров/с, механический затвор: 12 кадров/с (с автофокусом и автоэкспозицией)

Цветовое пространство: sRGB, Adobe RGB

Автоспуск: 2 с, 10 с

Размер фотоизображения: 5472 x 3648 (3:2), 5152 x 3872 (4:3), 5472 x 3072 (16:9), 3648 x 3648 (1:1)

Интервальная съемка: есть

Видеосъемка: 4K UHD до 60 кадров/с, Full HD 120 кадров/с, сжатие только IPB (ALL-I для интервальной съемки), субдискретизация 4:2:0 8 бит (H.264) или 4:2:2 10 бит (H.265) на карту памяти, вывод по HDMI 4K 60p 4:2:2 10 бит

Разрешение видеозаписи: 3840 x 2160, 1920 x 1080

Формат видеозаписи: MP4 (H.264, H.265)

Продолжительность видео: 29 мин. 59 с.

Средний битрейт: 4K без Canon Log: 120 или 230 Мбит/с (24-30р / 50-60р), 4K с HDR или Log: 170 или 340 Мбит/с, Интервальное 4K: 470 Мбит/с, Full HD: от 12 до 120 Мбит/с

Выдержка: 30–1/8000 с, от руки (Bulb)

Замер экспозиции: TTL замер по 384 зонам: оценочный (связан с точками АФ), частичный (5.8% кадра), точечный (2.9% кадра), центрально-взвешенный

Приоритет выдержки: есть

Приоритет диафрагмы: есть

Ручная экспозиция: есть

Экспокоррекция: +/-3 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени

Брекетинг экспозиции: +/- 3 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени

Автофокус: Dual Pixel CMOS AF II, 100% по горизонтали и 100% по вертикали (режим «Лицо + слежение»), 100% по горизонтали и 90% по вертикали в остальных режимах, 1053 области или 5940 точек в ручном режиме (4500 в режиме видео), рабочий диапазон EV -6.5 – 20Ручная фокусировка: есть

Внешняя вспышка: горячий башмак для вспышек Canon и совместимых, X-синхронизация 1/200 с для механического затвора и 1/250 с для механического затвора с электронной передней шторкой

Дисплей: 3" (7.5 см) ЖК TFT, 1.62 млн. точек, сенсорный, поворотныйВидоискатель: электронный, съемный, OLED, 0.5" (1.27 см), 3.69 млн. точек, вынос окулярной точки: 23 мм, увеличение: 0.76х

Диоптрийная коррекция: от -4 до 2 м-1 (диоптрии)

Карта памяти: 2 слота для карт памяти SD / SDHC / SDXC (UHS-II)

Связь с компьютером: USB 3.1 Gen2 Type C

Видео выход: HDMI тип D (микро)

Разъемы: вход внешнего микрофона (стерео 3.5 мм), разъем для наушников (стерео 3.5 мм), разъем типа E3 (дистанционное управление)

Беспроводное соединение: Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n 2.4 ГГц, Bluetooth 4.2

Питание: литий-ионный аккумулятор LP-E6NH (обратная совместимость с LP-E6N), зарядка по USB

Вес: 680 г (с аккумулятором и картой памяти), 598 г (только корпус)

Размеры: 138.4 х 97.5 х 88.4 мм.



