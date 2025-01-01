Аккумулятор Raylab RL-LPE12 850 мАч для Canon. Надежный и качественный источник питания, подобный Canon LP-E12. Емкость - 850 мАч.
Совместим с камерами фирмы Canon EOS M, EOS 100D, EOSM2, EOS M100, M50, M10, M200, SX70, 200.
Canon EOS M50 Mark II kit EF-M 18-150mm IS STM беззеркальный фотоаппарат черный.
24,1-мегапиксельный датчик изображения APS-C. Режимы 4K и вертикальной съемки. Прямые трансляции на YouTube.Видеосъемка в формате Full HD 60p с Dual Pixel AF. Использование в качестве веб-камеры. Универсальный экран с регулируемым углом наклона. Плавная система автофокусировки Dual Pixel CMOS AF с отслеживанием лиц и глаз обеспечивает четкую фокусировку на объектах. Интеллектуальные технологии автоматически сохраняют атмосферу события даже при сложном освещении. Настраиваемые стили изображения позволяют создавать материалы в узнаваемом стиле.
Canon EF-M 22mm f/2 STM объектив
Компактный светосильный широкоугольный объектив-"блинчик" с постоянный фокусный расстоянием 22 мм и быстрой скоростью фокусировки, который идеально подходит для путешествий и уличной фотографии. Крепление EF-M.
Canon EOS RP Body беззеркальный фотоаппарат
Легкая беззеркальная камера оснащена полнокадровым датчиком изображения 26,2 МП и технологией Dual Pixel CMOS AF. Запись видео 4К. Серийная съемка 5 кадров в секунду, автофокусировка при очень слабом освещении до -6EV и светочувствительность до ISO 40000, диапазон выдержек 30–1/4000 с, ручная выдержка. 0,39-дюймовый электронный видоискатель OLED. ЖК-экран Clear View LCD II с сенсорным экраном 7,5 см (3,0"), GPS-приемник GP-E2. Камера совместима с объективами серии RF.
