Canon EOS M50 Mark II kit EF-M 18-150mm IS STM беззеркальный фотоаппарат черный
Canon
Артикул: MTG-1501

Canon EOS M50 Mark II kit EF-M 18-150mm IS STM беззеркальный фотоаппарат черный. 

24,1-мегапиксельный датчик изображения APS-C. Режимы 4K и вертикальной съемки. Прямые трансляции на YouTube.Видеосъемка в формате Full HD 60p с Dual Pixel AF. Использование в качестве веб-камеры. Универсальный экран с регулируемым углом наклона. Плавная система автофокусировки Dual Pixel CMOS AF с отслеживанием лиц и глаз обеспечивает четкую фокусировку на объектах. Интеллектуальные технологии автоматически сохраняют атмосферу события даже при сложном освещении. Настраиваемые стили изображения позволяют создавать материалы в узнаваемом стиле.

Описание

Характеристики:

  • Оптический зум: 8.3х
  • Объектив: EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM
  • Стабилизатор изображения: оптический IS (Dynamic IS с совместимыми объективами) + цифровая стабилизация
  • Диаметр светофильтра: 55 мм
  • Датчик изображения: 22.3 x 14.9 мм CMOS (APS-C)
  • Число эффективных пикселей: 24.1 млн.
  • Соотношение сторон: 3:2
  • Светочувствительность: фото: ISO 100 - 25600, видео 4K: ISO 100 - 6400, видео Full HD: ISO 100 - 12800Тип процессора: Digic 8
  • Формат файла: JPEG, RAW (14 бит)
  • Баланс белого: авто (2 варианта), 6 предустановок, пользовательский, установка температуры в К
  • Серийная съемка: до 10 кадров/с (фиксированная автофокусировка, до 36 кадров в JPEG или 10 в RAW), до 7.4 кадров/с (следящая фокусировка, 47 кадров в JPEG)
  • Цветовое пространство: sRGB и Adobe RGB
  • Автоспуск: 2 с, 10 с, пользовательский
  • Размер фотоизображения: 6000 х 4000 (3:2), 5328 x 4000 (4:3), 6000 х 3368 (16:9), 4000 х 4000 (1:1) и менее
  • Интервальная съемка: есть (видео)
  • Видеосъемка: 4K 24 или 25 кадров/с (дополнительный кроп-фактор 1.5х)
  • Разрешение видеозаписи: 3840 x 2160 (23,98, 25 кадров/с), 1920 х 1080 (59.94; 50; 29.97; 25; 23.976 кадров/с), 1280 х 720 (119.9, 100, 59.94, 50 кадров/с)
  • Формат видеозаписи: MP4 (MPEG-4 AVC / H.264)
  • Продолжительность видео: максимальная продолжительность 29 мин 59 c, максимальный размер файла 4 Гб* (при использовании SDHC с файловой системой FAT32, больше при использовании карт SDXC в формате ExFAT)
  • Формат записи звука: MPEG-4 AAC-LC (стерео)
  • Средний битрейт: 4К: 120 Мбит/с
  • Выдержка: 1/4000 - 30 с, ручная (bulb)
  • Замер экспозиции: TTL замер: оценочный (384 зоны), частичный по центру (5.8%), центровзвешенный усредненный, точечный (2.9%)
  • Приоритет выдержки: есть
  • Приоритет диафрагмы: есть
  • Ручная экспозиция: есть
  • Экспокоррекция: +/- 3 EV с шагом 1/3 EV
  • Брекетинг экспозиции: 3 кадра, +/- 2 EV, с шагом от 1/3 до 2 EV
  • Автофокус: Dual Pixel CMOS AF: 143 / 99 точек, в зависимости от настроек, определение лиц, глаз (в фото и видео), рабочий диапазон от -4 до 18 EV (с объективом EF-M 32mm f/1.4 STM)
  • Ручная фокусировка: есть
  • Встроенная вспышка: есть, в.ч. 5 м, угол освещения соответствует 15 мм (24 мм в 35-мм эквиваленте), X-синхронизация 1/200 с, беспроводное управление внешними вспышками
  • Внешняя вспышка: горячий башмак для вспышек Canon Speedlite серии EX и совместимых
  • Дисплей: 3" (7.5 см) ЖК TFT, 1.04 млн. точек. сенсорный, поворотный
  • Видоискатель: 0.39" (1 см) OLED. прибл. 2.36 млн. точек. вынесенная окулярная точка 22 мм, датчик глаза
  • Диоптрийная коррекция: есть
  • Карта памяти: SD, SDHC, SDXC (UHS-I)
  • Связь с компьютером: USB 2.0 (micro B)
  • Видео выход: HDMI micro D
  • Разъемы: вход для микрофона 3.5 мм стерео
  • Беспроводное соединение: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1 с низким потреблением энергии
  • Питание: литий-ионный аккумулятор LP-E12, приблизительно 250 кадров по стандарту CIPA (305 кадров в режиме Live View), съемка 4К: прибл. 95 минут, съемка Full HD: до 130 минут
  • Вес: 387г (с аккумулятором и картой памяти)
  • Размеры: 116.3 х 88.1 х 58.7 мм.

Комплектация

  • аккумулятор LP-E12
  • зарядное устройство со шнуром питания
  • ремень
  • крышка камеры

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера