Артикул: MTG-1501

Canon EOS M50 Mark II kit EF-M 18-150mm IS STM беззеркальный фотоаппарат черный.

24,1-мегапиксельный датчик изображения APS-C. Режимы 4K и вертикальной съемки. Прямые трансляции на YouTube.Видеосъемка в формате Full HD 60p с Dual Pixel AF. Использование в качестве веб-камеры. Универсальный экран с регулируемым углом наклона. Плавная система автофокусировки Dual Pixel CMOS AF с отслеживанием лиц и глаз обеспечивает четкую фокусировку на объектах. Интеллектуальные технологии автоматически сохраняют атмосферу события даже при сложном освещении. Настраиваемые стили изображения позволяют создавать материалы в узнаваемом стиле.