Canon EOS 6D Mark II Body зеркальный фотоаппарат.

Описание

Благодаря новому CMOS-датчику с разрешением 26,2 Мпикс, по качеству изображения и характеристикам камера значительно превосходит существующую модель Canon EOS 6D, а также камеры EOS с датчиком APC-S. Широкий динамический диапазон датчика увеличивает доступный интервал параметров экспозиции и гарантирует великолепные кадры при ярком освещении. Повышенная светочувствительность (ISO 40 000 с расширением до ISO 102 400) дает необходимую гибкость фотографам-документалистам, позволяя получать детализированные снимки даже глубокой ночью. Технологии EOS 6D Mark II в сочетании с новейшим процессором DIGIC 7 обеспечивают высокое качество изображений без дополнительной обработки.

45-точечная система автофокусировки с поддержкой пользовательской настройки и улучшенным отслеживанием поможет владельцам EOS 6D Mark II более точно воплощать свои творческие задумки. Переход на камеру EOS 6D Mark II позволит фотографу успешно справляться со сложными сюжетами, например, с быстрыми неожиданными событиями, такими как выход новобрачных под дождем конфетти. Помимо улучшенной обработки изображений благодаря процессору DIGIC 7, камера EOS 6D Mark II умеет также прогнозировать движение объекта в кадре и быстро реагировать на него. При скорости непрерывной съемки 6,5 кадров в секунду это открывает целый ряд новых возможностей.

Знаменитая технология автофокусировки Canon Dual Pixel CMOS AF обеспечивает эффективное отслеживание, а также плавную и быструю фокусировку при съемке видео. Эти функции пригодятся также при макросъемке и предметной съемке с использованием режима Live View.

EOS 6D Mark II — первая полнокадровая камера EOS со встроенной системой стабилизации по 5 осям в режиме видео, компенсирующей колебания камеры при съемке на ходу и с рук. Сенсорный ЖК-экран с регулируемым углом наклона позволяет менять точку фокусировки прикосновением к экрану и вести съемку из нестандартных положений.

EOS 6D Mark II поддерживает интервальную видеозапись с разрешением 4K и интервалометр, расширяя возможности творческой видеосъемки. Использовать эти технологии невероятно просто, и в сочетании с режимом 4K они идеально подойдут для создания великолепных детализированных роликов со звездным небом. Встроенный интервалометр предоставляет максимальные возможности при редактировании интервальных видеозаписей.

Улучшенные возможности подключения EOS 6D Mark II с использованием Wi-Fi и Bluetooth помогают всегда оставаться на связи. Гибкие функции передачи изображений на интеллектуальные устройства ускоряют рабочий процесс благодаря простой отправке отснятого материала. Также доступно дистанционное управление фото- и видеосъемкой со смартфона.

Характеристики: