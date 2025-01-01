Canon EOS 6D Mark II Body зеркальный фотоаппарат.

Благодаря новому CMOS-датчику с разрешением 26,2 Мпикс, по качеству изображения и характеристикам камера значительно превосходит существующую модель Canon EOS 6D, а также камеры EOS с датчиком APC-S. Широкий динамический диапазон датчика увеличивает доступный интервал параметров экспозиции и гарантирует великолепные кадры при ярком освещении. Повышенная светочувствительность (ISO 40 000 с расширением до ISO 102 400) дает необходимую гибкость фотографам-документалистам, позволяя получать детализированные снимки даже глубокой ночью. Технологии EOS 6D Mark II в сочетании с новейшим процессором DIGIC 7 обеспечивают высокое качество изображений без дополнительной обработки.
45-точечная система автофокусировки с поддержкой пользовательской настройки и улучшенным отслеживанием поможет владельцам EOS 6D Mark II более точно воплощать свои творческие задумки. Переход на камеру EOS 6D Mark II позволит фотографу успешно справляться со сложными сюжетами, например, с быстрыми неожиданными событиями, такими как выход новобрачных под дождем конфетти. Помимо улучшенной обработки изображений благодаря процессору DIGIC 7, камера EOS 6D Mark II умеет также прогнозировать движение объекта в кадре и быстро реагировать на него. При скорости непрерывной съемки 6,5 кадров в секунду это открывает целый ряд новых возможностей.
Знаменитая технология автофокусировки Canon Dual Pixel CMOS AF обеспечивает эффективное отслеживание, а также плавную и быструю фокусировку при съемке видео. Эти функции пригодятся также при макросъемке и предметной съемке с использованием режима Live View.
EOS 6D Mark II — первая полнокадровая камера EOS со встроенной системой стабилизации по 5 осям в режиме видео, компенсирующей колебания камеры при съемке на ходу и с рук. Сенсорный ЖК-экран с регулируемым углом наклона позволяет менять точку фокусировки прикосновением к экрану и вести съемку из нестандартных положений.
EOS 6D Mark II поддерживает интервальную видеозапись с разрешением 4K и интервалометр, расширяя возможности творческой видеосъемки. Использовать эти технологии невероятно просто, и в сочетании с режимом 4K они идеально подойдут для создания великолепных детализированных роликов со звездным небом. Встроенный интервалометр предоставляет максимальные возможности при редактировании интервальных видеозаписей.
Улучшенные возможности подключения EOS 6D Mark II с использованием Wi-Fi и Bluetooth помогают всегда оставаться на связи. Гибкие функции передачи изображений на интеллектуальные устройства ускоряют рабочий процесс благодаря простой отправке отснятого материала. Также доступно дистанционное управление фото- и видеосъемкой со смартфона.
Характеристики:
- Датчик изображения: 35.9 х 24 мм CMOS
- Число эффективных пикселей: 26.2 млн.
- Соотношение сторон: 3:2
- Светочувствительность: фото: ISO 100 - 40 000 с расширением до 50 – 102 400, видео: ISO 100 - 25600 с расширением до 102 400
- Формат файла: JPEG, RAW (14 бит, M-RAW, S-RAW)
- Баланс белого: авто (2 варианта), 6 предустановок, ручной, установка температуры (2500 К - 10 000 К)
- Серийная съемка: до 6.5 кадров/с (150 снимков в JPEG, 21 в RAW)
- Цветовое пространство: sRGB, AdobeRGB
- Автоспуск: 2 с, 10 с
- Размер фотоизображения: 6240 x 4160 (3:2), 5536 х 4160 (4:3), 6240 х 3504 (16:9), 4160 х 4160 (1:1); RAW: 6240 x 4160, 4680 x 3120, 3120 x 2080
- Интервальная съемка: фото: 1-99 кадров или без ограничения, видеосъемка: 3840 x 2160 (29,97; 25 кадров/с) Motion JPEG, 1920 x 1080 (29,97; 25 кадров/с) ALL-I
- Видеосъемка: 1920 x 1080, до 60 кадров/с, межкадровое сжатие (2 варианта, IPB Standard или Light)
- Разрешение видеозаписи: 1920 x 1080: 59,94; 50; 29,97; 25, 23,976 кадров/с; 1280 x 720: 59,94; 50; 29,97; 25 кадров/с, интервальная съемка
- Формат видеозаписи: MP4 (MPEG-4 AVC / H.264), интервальная видеосъмка: Motion JPEG, MP4
- Продолжительность видео: 29 мин 59 с, макс. размер файла 4 ГБ (если размер файла превышает 4 ГБ, автоматически создается новый файл)
- Формат записи звука: Linear PCM / AAC
- Выдержка: 1/4000 - 30 с, ручная (bulb)
- Замер экспозиции: TTL-замер, RGB + инфракрасный датчик замера экспозиции с разрешением 7560 пикселей (63 сегмента): оценочный, частичный (6.5% кадра), точечный (3.2% кадра), центрально-взвешенный
- Приоритет выдержки: есть
- Приоритет диафрагмы: есть
- Ручная экспозиция: есть
- Экспокоррекция: +/-5.0 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV (можно сочетать с автоматическим брекетингом)
- Брекетинг экспозиции: 2, 3, 5 или 7 кадров, +/- 3 EV, с шагом 1/3 или 1/2 ступени
- Автофокус: через видоискатель: 45 точек крестового типа для f/5.6, 27 точек (9 точек крестового типа) для f/8, центральная точка двойного крестового типа для f/2.8 и f/5.6; В режиме Live View: 63 точки (9х7), чувствительность EV от -3, в режиме LiveView: EV от -2,5
- Ручная фокусировка: есть
- Внешняя вспышка: горячий башмак, X-синхронизация 1/180 с.
- Дисплей: 3 дюйма (7.7 см) ЖК TFT с переменным углом наклона, 1.04 млн. точек, сенсорный
- Видоискатель: оптический, пентапризма, охват прибл. 98% кадра, увеличение 0.71x, вынесенная окулярная точка: прибл. 21 мм
- Диоптрийная коррекция: от -3 до +1 диоптрии
- Карта памяти: SD, SDHC или SDXC (UHS-I), 1 слот
- Связь с компьютером: USB 2.0
- Видео выход: HDMI mini C
- Разъемы: вход для микрофона 3.5 мм (стерео)
- Беспроводное соединение: Wi-Fi IEEE802.11b / g / n (частотный диапазон 2,4 ГГц), Bluetooth 4.1 LE, NFC
- Питание: литий-ионный аккумулятор LP-E6N, прибл. 1200 кадров (по стандарту CIPA, при использовании оптического видоискателя)
- Вес: 765 г (включая аккумулятор и карту памяти)
- Размеры: 144 x 110.5 x 74.8 мм.