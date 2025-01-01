images
B+W (1066168) F-Pro 106 ND MRC нейтрально-серый фильтр плотности 1.8 для объектива 77 мм

B+W (1066168) F-Pro 106 ND MRC нейтрально-серый фильтр плотности 1.8 для объектива 77 мм

B+W
Артикул: NVF-5528

B+W F-Pro 106 ND MRC нейтрально-серый – фильтр плотности 1.8 для объектива 77 мм. Фильтр обладает возможностью понижения уровня света на 6 стопов диафрагмы и применяется для уменьшения количества поступающего света.

Описание

Фильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе F-Pro, имеет MRC мультизащитное просветление, которое противостоит пыли, влаге и другим факторам загрязнения.

Внимание! Нельзя использовать ND-фильтр для наблюдения за солнцем! ND-фильтр пропускает УФ- и ИК-лучи, поэтому есть риск испортить зрение.

