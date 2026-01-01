B+W (72842) F-Pro 102 ND E нейтрально-серый фильтр плотности 0.6 для объектива 46 мм

Москва
B+W F-Pro 102 ND E нейтрально-серый – фильтр плотности 0.6 для объектива 46 мм. Фильтр обладает возможностью понижения уровня света на 2 стопа диафрагмы (фактор фильтра 4x) и применяется для уменьшения количества поступающего света.
Фильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе F-Pro, имеет однослойное просветление Е и диаметр 46 мм.
Внимание! Нельзя использовать ND фильтр для наблюдения за солнцем! ND фильтр пропускает УФ И ИК лучи, поэтому есть риск испортить зрение.
