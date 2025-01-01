images
B+W (1081897) F-Pro HTC Kasemann MRC 58 мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива

B+W (1081897) F-Pro HTC Kasemann MRC 58 мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива

B+W
Артикул: DAN-0504

B+W F-Pro HTC Kasemann MRC 58 мм Pol-Circ – поляризационный фильтр.

Предназначен для повышения детализации объекта съемки. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 58.

Описание

B+W (1081897) F-Pro HTC Kasemann MRC 58 мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Кольцевой источник света The Nuada Ring40C/60C LED Light
Кольцевой источник света The Nuada Ring40C/60C LED Light
Видеография. Часть 3. Каким должен быть фото видеосвет
Видеография. Часть 3. Каким должен быть фото видеосвет
Съемка со вспышкой. Снимите ее немедленно!
Съемка со вспышкой. Снимите ее немедленно!
Как осветить фильм ужасов. 5 способов
Как осветить фильм ужасов. 5 способов
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера