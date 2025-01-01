B+W (1081905) F-Pro HTC Kasemann MRC 95 мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
B+W F-Pro HTC Kasemann MRC 95 мм Pol-Circ – поляризационный фильтр.
Предназначен для повышения детализации объекта съемки. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 95.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen