B+W (1081905) F-Pro HTC Kasemann MRC 95 мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива

Артикул: DAN-0510

B+W F-Pro HTC Kasemann MRC 95 мм Pol-Circ – поляризационный фильтр.

Предназначен для повышения детализации объекта съемки. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 95.