images
B+W (1067362) F-Pro 701 MRC 77 мм Graduated ND 50 % градиентный фильтр для объектива

B+W (1067362) F-Pro 701 MRC 77 мм Graduated ND 50 % градиентный фильтр для объектива

B+W
Артикул: DAN-0497

B+W F-Pro 701 MRC 77 мм Graduated ND 50 % – градиентный фильтр. Предназначен для затемнения определенных участков снимка, что позволяет оставить экспозицию нетронутой в других частях изображения. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений.

Нейтральные фильтры не влияют на окраску изображения, поэтому идеально подходят для совмещения с другими фильтрами. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 77.

Описание

B+W (1067362) F-Pro 701 MRC 77 мм Graduated ND 50 % градиентный фильтр для объектива

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
Видеообзор &quot;CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть II&quot;
Видеообзор "CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть II"
Как пользоваться градиентными фильтрами
Как пользоваться градиентными фильтрами
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть 2
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть 2
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера