MagMod MagSphere отражатель для вспышки

Описание

Отражатель создает широкий всенаправленный поток света, что особенно хорошо работает в небольших и средних помещениях со светлыми стенами и потолками: свет отражается со всех сторон и создает очень мягкий рисунок, даже если вы просто используете вспышку на башмаке камеры (направленную вверх или в сторону). Используя встроенный зум-рефлектор вспышки, вы можете превратить этот заполняющий свет в мягкий направленный луч.

Также MagSphere может работать в качестве держателя для светофильтров. Это не так удобно, как использовать отдельный держатель MacGel, но внутрь MagSphere можно установить 1 или 2 цветных поликарбонатных фильтра.