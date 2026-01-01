MagMod MagSnoot отражатель для вспышки

Описание

Как и другие насадки MagMod, он выполнен из толстого силикона - не ломается, не теряется, не рвется. Мощные неодимовые магниты надежно фиксируют конус на головке вспышки (необходимо крепление MagGrip), они спрятаны внутри корпуса, так что не могут случайно вывалиться из него. При транспортировке конус складывается, и может использоваться в частично разложенных положениях, всего 4 варианта: 40°, 20°, 15° и 12,5°.

С тыльной стороны внутрь снута можно установить 1 или 2 поликарбонатных светофильтра системы MagMod. Кроме того, конус можно комбинировать с держателем светофильтров MacGel. Вы также можете попробовать сотовые решетки MagGrid: одна решетка ограничивает световой поток до 40°, две друг на друге - до 20°.

Интересно, что несмотря на круглое отверстие MagSnoot, световое пятно получается прямоугольным - по форме головки вспышки.

К сожалению, у накамерных вспышек нет пилотных ламп, но 1-2 импульса смогут дать достаточно хорошее представление, чтобы вы не тратили время на перемещение между вспышкой и позицией для съемки.