Metz 44AF-1 вспышка для камер Pentax

Metz 44AF-1 – накамерная вспышка для зеркальных фотоаппаратов системы Pentax от ведущего немецкого производителя. Ведущее число 44 (для ISO 100). Изящный дизайн сочетает в себе компактность и мощность. Идеальное решение, как для фотографов-любителей, так и для опытных пользователей, которые понимают цену выгодного предложения.
Модель Metz 44 AF-1 проста и надежна в использовании. Высокое ведущее число позволит эффективно использовать вспышку в самых непредсказуемых условиях освещения. Вращение головки в стороны (на 300 град.) и вверх (на 90 град.) даст безграничные возможности для творческих решений. На задней панели расположена интуитивно понятная панель управления, справиться с которой сможет и неопытный новичок.
Трансфокатор освещения работает в диапазоне 24-105 мм, а наличие полноповоротного отражателя с выдвижной отражательной пластиной и встроенная широкоугольная линза позволят использовать объективы с фокусным расстоянием до 12 мм.
Вспышка поддерживает TTL-управление в автоматическом режиме, может работать как ведущей, так и ведомой в беспроводном режиме, поддерживает синхронизацию по первой и второй шторке, ручной ввод поправки экспозиции. Возможна ручная регулировка мощности вспышки по 4 ступеням. Достоинством модели является наличие у нее встроенного USB-порта для обновлений прошивки через непосредственное подключение к компьютеру.
Технические характеристики:
