Metz 15MS-1 KIT кольцевая вспышка в комплекте с адаптереми 52,55,58,62,67,72 мм и синхрокабелем

Metz
Артикул: OLE-0103

Metz 15MS-1 – инновационная беспроводная кольцевая вспышка для макросъемки от ведущего немецкого производителя. Имеет два индивидуально регулируемых отражателя. Вспышка может быть подключена к фотоаппарату кабелем синхронизации , так же она может быть запущенна по внутреннему импульсу вспышки. Благодаря регулируемым отражателям (0 град. – 20 град.) можно получить мягкое распределение света.

 

Описание

Технические характеристики:

  • тип вспышки – кольцевая
  • ведущее число – 15 м (ISO 100, 50 мм)
  • совместимые камеры – универсальная фотовспышка
  • крепление – на объективе
  • время перезарядки, сек– 0.30 - 5
  • дисплей – есть
  • число срабатываний от одного комплекта батарей – 140
  • тип элементов питания – AAA
  • вес, г – 190 

Комплектация

  •  Прыгающая линза
  •  Адаптерные кольца 52 мм, 55 мм, 58 мм
  •  Сумка с наплечным ремнем
  •  Струбцина для ИК-фильтра 

