Metz 15MS-1 KIT кольцевая вспышка в комплекте с адаптереми 52,55,58,62,67,72 мм и синхрокабелем

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Metz 15MS-1 – инновационная беспроводная кольцевая вспышка для макросъемки от ведущего немецкого производителя. Имеет два индивидуально регулируемых отражателя. Вспышка может быть подключена к фотоаппарату кабелем синхронизации , так же она может быть запущенна по внутреннему импульсу вспышки. Благодаря регулируемым отражателям (0 град. – 20 град.) можно получить мягкое распределение света.
Технические характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen