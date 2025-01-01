Metz 15MS-1 KIT кольцевая вспышка в комплекте с адаптереми 52,55,58,62,67,72 мм и синхрокабелем

Артикул: OLE-0103

Metz 15MS-1 – инновационная беспроводная кольцевая вспышка для макросъемки от ведущего немецкого производителя. Имеет два индивидуально регулируемых отражателя. Вспышка может быть подключена к фотоаппарату кабелем синхронизации , так же она может быть запущенна по внутреннему импульсу вспышки. Благодаря регулируемым отражателям (0 град. – 20 град.) можно получить мягкое распределение света.