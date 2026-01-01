Godox Witstro AR400 вспышка кольцевая

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Кольцевая вспышка Godox Witstro AR400 мощностью 400Дж, с возможностью регулировки в диапазоне от 1/128 до 1/1 за 22 шага.
Модель обеспечивает бестеневое освещение и ровное распределение света. Кроме того, вспышка оснащена ярким LED пилотным светом, который можно использовать для видеосъемок. При использовании опционального (покупается отдельно) радио-ресивера XTR-16 она поддерживает HSS функционал при работе с радио-синхронизаторами системы Godox 2.4G X-System.
Благодаря профессиональному литиевому аккумулятору (11.1В/4500мАч) питающему вспышку обеспечивается скорость готовности от импульска к импульсу в диапазоне от 0,05 секунды на минимальной мощности до 2,8 секунды на максимуме. Емкости аккумулятора хватает на 450 максимальных вспышек.
Вспышка оснащена удобным в транспортировке складным кронштейном для крепежа фотоаппарата и имеет адаптер для установки студийных фото-зонтов.
Для смягчения светового потока в комплект включен специальный молочно белый диффузор.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов