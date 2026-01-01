Godox Witstro AR400 вспышка кольцевая
Артикул: DAN-1702

Кольцевая вспышка Godox Witstro AR400 мощностью 400Дж, с возможностью регулировки в диапазоне от 1/128 до 1/1 за 22 шага. 

Модель обеспечивает бестеневое освещение и ровное распределение света. Кроме того, вспышка оснащена ярким LED пилотным светом, который можно использовать для видеосъемок. При использовании опционального (покупается отдельно) радио-ресивера XTR-16 она поддерживает HSS функционал при работе с радио-синхронизаторами системы Godox 2.4G X-System.

Описание

Благодаря профессиональному литиевому аккумулятору (11.1В/4500мАч) питающему вспышку обеспечивается скорость готовности от импульска к импульсу в диапазоне от 0,05 секунды на минимальной мощности до 2,8 секунды на максимуме. Емкости аккумулятора хватает на 450 максимальных вспышек. 

Вспышка оснащена удобным в транспортировке складным кронштейном для крепежа фотоаппарата и имеет адаптер для установки студийных фото-зонтов.

Для смягчения светового потока в комплект включен специальный молочно белый диффузор.

Характеристики:

  • батарея - AR-B4500 (литиево-ионная 11.1V/4500 mA)
  • максимальная мощность, Ws - 400
  • ведущее число (m ISO 100) - 36
  • полная мощность (1/1) - примерно 450 вспышек
  • режим М/S1/S2 - 1/128~1/1
  • режим RPT - 1/128~1/4
  • высокоскоростная синхронизация - 1/32~1/1
  • время перезарядки, с - 0,05~2,8
  • цветовая температура, К - 5600K ±200
  • длительность импульса, с - 1/300-1/10000
  • 100% LED-яркость, LUX (0,5 м) - 440
  • способы синхронизации - 3,5 мм/PC, синхрокабель, ведомый запуск, кнопка Test, беспроводной порт управления
  • размеры, см - 22,5х23х7
  • вес нетто (с батареей), кг - 1,4

