images
Phottix Hydra 8 (35700) комплект насадок для вспышек

Phottix Hydra 8 (35700) комплект насадок для вспышек

Phottix
Артикул: OLE-0303

Phottix Hydra 8 (35700) – комплект насадок для накамерных вспышек. Предназначен для работы по усилению цвета и созданию световых акцентов на фотографиях. Комплект продается без адаптера.

Описание

Для использования комплекта требуется покупка адаптера:
Адаптер Phottix (PA-6B) для комплекта Hydra 8.
Адаптер Phottix (PA-7A) совместим со вспышками: Canon 580EX II, 580EX, 550EX, Nikon SB24, 25, 26.
Адаптер Phottix (PA-1A) совместим со вспышками: Nikon SB600/SB800.
Адаптер Phottix (PA-2A) совместим со вспышками: Canon 430EX, 430EX I.

Комплектация

  • Осветительные шторки – 1 шт.
  • Осветительная раковина – 1 шт.
  • Сферический рассеиватель – 1 шт.
  • Мини-рефлектор – 1 шт.
  • Прямоугольный софтбокс с цветными масками – 1 шт.
  • Конусная трубка – 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Обзор настенного и потолочного крепления для фотостудии Fotokvant KPP-17
Обзор настенного и потолочного крепления для фотостудии Fotokvant KPP-17
Видеообзор &quot;Идеальный комплект света для бьюти-блогера QZSD V5T&quot;
Видеообзор "Идеальный комплект света для бьюти-блогера QZSD V5T"
Освещение для бьюти фото с оборудованием Bowens
Освещение для бьюти фото с оборудованием Bowens
Франтишек Дртикол
Франтишек Дртикол
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера