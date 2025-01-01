YongNuo LED 140 светодиодный осветитель с регулируемой цветовой температурой

Артикул: OLE-1001

YongNuo LED 140 – ультратонкий светодиодный осветитель для фото- и видеокамер, имеет полностью цифровое управление. Он изготовлен из светодиодов двух разных типов, что делает регулировку цветовой температуры более точной, чем цветными фильтрами. Яркость управляется диммером. Работает, как накамерная вспышка при синхронизации с выдержкой до 1/125 с. Для установки на штатив есть стандартная резьба 1/4".