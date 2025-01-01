images
YongNuo LED 140 светодиодный осветитель с регулируемой цветовой температурой

YongNuo LED 140 светодиодный осветитель с регулируемой цветовой температурой

YongNuo
Артикул: OLE-1001

YongNuo LED 140 – ультратонкий светодиодный осветитель для фото- и видеокамер, имеет полностью цифровое управление. Он изготовлен из светодиодов двух разных типов, что делает регулировку цветовой температуры более точной, чем цветными фильтрами. Яркость управляется диммером. Работает, как накамерная вспышка при синхронизации с выдержкой до 1/125 с. Для установки на штатив есть стандартная резьба 1/4". 

Описание

Технические характеристики:

  • мощность, В – 9
  • яркость, Lm – 1000
  • можно фиксировать цветовую температуру точно на уровнях
    • L1(3200K)
    • L2(6000K)
    • L3(4500K)
  • средний срок службы светодиодов, ч – не менее 20 000
  • питание – 6 батарей типа АА либо литий-ионные аккумуляторы Sony NP-F330,NP-F530/F550/F570, NP-F730/F750/F770, NP-F903/F950/F960/F970 или аналогичные
  • размер, мм – 123х95х23
  • вес, г – 258

Комплектация

  • Осветитель YongNuo LED 140 – 1 шт.
  • Ножка-подставка с переходником – 1 шт.
  • Батарейный адаптер для AA батарей – 1 шт.
  • Чехол для хранения – 1 шт.
  • Инструкция – 1 шт.

