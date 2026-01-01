images
YongNuo Speedlite YN-565EXII вспышка накамерная для Canon

YongNuo
Артикул: NVF-2969

YongNuo Speedlite YN-565EXII – улучшенная версия известной вспышки YN-565EX для Canon. Автоматическая накамерная вспышка предназначена для работы с камерами системы Canon. Может использоваться не только установленной на горячем башмаке, но и управляться дистанционно, так как имеет встроенную TTL-синхронизацию или через радиосинхронизаторы.

Описание

Модель похожа на Canon Speedlite 580EXII. Она имеет тот же размер световой головки, расположение кнопок, LCD-дисплей и расположение информации на нем, а также похожее устройство батарейного отсека. Ключевая характеристика вспышки, за счет которой YN-565EXII вплотную приближается к топовым моделям вспышек Canon – поддержка E-TTL (в том числе дистанционно в режиме SLAVE).

Технические характеристики:

  • ведущее число GN (ISO 100, 105 мм) – 58
  • режимы работы вспышки – TTL, M, Multi
  • режим дистанционного управления – Canon и Nikon управляющие устройства, светоловушка S1, S2 (расстояние при дистанционном управлении 20–25 м в закрытом помещении и 10–15 м на открытом пространстве)
  • режимы работы в группах при дистанционном управлении – 3 группы (A, B и С)
  • количество каналов при дистанционном управлении – 4
  • диапазон зуммирования – 24, 28, 35, 50, 70, 80, 105 мм
  • регулировка мощности – 1/1–1/128 + 22 подуровня
  • внешние разъемы – PC-порт, разъем для внешнего источника питания
  • вертикальный угол наклон/подъем головки, град. – вниз до 7, вверх до 90 град.
  • горизонтальный угол поворота головки, град. – 270
  • основание – горячий башмак (металл)
  • LCD-экран
  • питание – 4 батареи AA (возможно использование аккумуляторов AA), батарейные блоки
  • время перезаряда, с – ~3 (при использовании алкалиновых батарей AA)
  • цветовая температура, К – 5600
  • длительность импульса вспышки, с – 1/200–1/20000
  • режимы работы вспышки – TTL, Multi, Manual, 2 оптических режима (S1, S2)
  • размеры ШxВxГ, мм – 60x190x78
  • вес (без батарей), г – 380

