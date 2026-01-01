Godox ThinkLite TT685C E-TTL вспышка накамерная для Canon
Godox
Артикул: DAN-2055

Godox ThinkLite TT685C E-TTL вспышка накамерная для Canon c высокоскоростной синхронизацией 2,4 ГГц .

Используется с фотокамерами Canon серии EOS и поддерживает протокол E-TTL II. Радиус действия 100 метров. Компактный и легкий корпус. Два способа передачи данных – по радиоканалу и оптический. Высокоскоростная синхронизация 1/8000 с, экспокоррекция (FEC), блокировка экспокоррекции, синхронизация по первой и второй шторке, режим моделирующего света, управление с дисплея меню камеры и т.п. Режим стробоскопа. Компенсация экспозиции вспышки (FEC).

Описание

Режим ведущей и ведомой вспышки. В качестве ведущей вспышки синхронизируется со вспышками Canon: 600EX-RT, 580EX II и т.п. (в ручном режиме или режиме TTL). В качестве ведомой вспышки может получать сигналы от вспышек Canon: 600EX-RT, 580EX II и т.д. и дистанционные команды от встроенных вспышек Canon 7D, 60D, 600D и т.д.

Рекомендуется использовать беспроводной TTL синхронизатор X1C для получения еще больше возможностей для фотосъемки (продается отдельно).

Управление вспышками в пяти группах по 32 каналам.

Большой ЖК дисплей обеспечивает удобное управление.

Технические характеристики:

  • ведущее число, м (ISO 100) - 60
  • угол подсветки - от 20 до 200
  • длительность импульса, мс - 1/300 до 1/20000
  • управление экспозицией вспышки - E-TTL II и ручной режим
  • экспокоррекция (FEC) - ±3 ступени с шагом 1/3
  • синхронизация, с - 1/8000
  • стробоскоп - до 100 импульсов, 199 Гц
  • режимы - ведущая, ведомая, выкл.
  • время перезарядки, с - 0,1-2,6
  • размеры, мм - 64х76х190
  • вес, г - 530

