Godox ThinkLite TT685C E-TTL вспышка накамерная для Canon

Режим ведущей и ведомой вспышки. В качестве ведущей вспышки синхронизируется со вспышками Canon: 600EX-RT, 580EX II и т.п. (в ручном режиме или режиме TTL). В качестве ведомой вспышки может получать сигналы от вспышек Canon: 600EX-RT, 580EX II и т.д. и дистанционные команды от встроенных вспышек Canon 7D, 60D, 600D и т.д.
Рекомендуется использовать беспроводной TTL синхронизатор X1C для получения еще больше возможностей для фотосъемки (продается отдельно).
Управление вспышками в пяти группах по 32 каналам.
Большой ЖК дисплей обеспечивает удобное управление.
Технические характеристики:
- ведущее число, м (ISO 100) - 60
- угол подсветки - от 20 до 200
- длительность импульса, мс - 1/300 до 1/20000
- управление экспозицией вспышки - E-TTL II и ручной режим
- экспокоррекция (FEC) - ±3 ступени с шагом 1/3
- синхронизация, с - 1/8000
- стробоскоп - до 100 импульсов, 199 Гц
- режимы - ведущая, ведомая, выкл.
- время перезарядки, с - 0,1-2,6
- размеры, мм - 64х76х190
- вес, г - 530